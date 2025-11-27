妹子健康跑步，網驚：球體的地心引力波動太強大。圖／翻自อรพรรณ สมอหอม臉書

泰國網友近日流傳一段相當「健康」的影片，可見一名妹子在操場跑步運動，非常陽光，不過許多網友看到影片也驚呼：「我看見了地心引力的強大！」

影片可見一名妹子穿著運動服裝，在操場跑步，隨後妹子把上衣脫掉，露出運動型小可愛。妹子依然開心跑步，表情輕鬆，不過許多網友對於這段運動過程，紛紛直呼：「我只看見地心引力的厲害。」、「這球體的波動太強大了！」、「這種影片真的對身心都非常健康。」、「我也好想去跑步喔！」

之後有網友發現，原來這是泰國網紅「奧拉潘」的「新企劃」，雖然她的目的是企圖吸引更多粉絲，但後來不僅達成目的，也引來網友們好評，並鼓勵她應該多推出一些更健康、更有趣的短片。

另一方面，同樣在泰國，日前也有網友分享一段，一家麵攤聚集許多顧客排隊，原來下麵的老闆娘相當有特色，網友形容她的麵「滿滿奶香」，另外也有網友說：「跪求買麵地點。」、「害我現在好餓。」、「準備去買麵。」不過也有網友稱，這應該是店家的宣傳手法，因為先前也有其他小吃店、水果攤，故意請來辣妹當「一日老闆娘」，或者是真的老闆娘打扮性感，來吸引更多顧客，廣告效果十足。

這碗拉麵「滿滿奶香」色味俱全，顧客大排長龍。圖／翻自Kochaporn Puntien臉書



