妹子出國零食外交！靠5種「台灣味」掀暴動：同學想為它飛台灣

近年來許多人都會規劃出國就讀語言學校，透過不同環境增進語言能力。一位女子分享，她近日到菲律賓宿霧讀語言學校時，準備了許多台灣傳統零食，包括鳳梨酥、牛軋餅、義美小泡芙、含餡蛋捲、芋頭酥，沒想到「零食外交」成功吸引外國同學、老師注意力，每次下課都上演小型聯合國畫面，「各國同學都跑過來蹭」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Dcard發文表示，她出國時準備了鳳梨酥、牛軋餅、義美小泡芙、含餡蛋捲、芋頭酥，成功擄獲外國朋友的味蕾。原PO指出，鳳梨酥的酥皮、內餡相當受喜愛，「尤其是日韓同學，每次看到都像看到黃金一樣」，牛軋餅同樣也是日韓朋友愛吃零食，甚至有人想為了牛軋餅飛來台灣。

原PO繼續說明，義美小泡芙外殼酥脆、甜度剛好，被同學們公認是最涮嘴的零食，她也因此大讚「國民外交之光！」，含餡蛋捲方面，外國朋友習慣吃空心蛋捲，台灣口感厚實、塞滿花生醬的蛋捲讓其他人相當驚訝，「連老師都會默默晃過來問還有沒有」，最後則是芋頭酥，因為口感綿密、甜度不高，相當吸引人。原PO也提到，自己對於零食外交的結果相當滿意，不過也忍不住好奇，「大家還有帶過什麼被外國人讚爆的台灣零食嗎？」

對此，許多網友紛紛回應，「牛軋餅真的很強！我之前帶去美國給同事吃，他們也瘋掉」、「日韓還好，但是歐美國家的同學就要小心可能有花生過敏的問題，雖然去學英文的應該很少歐美人」、「我妹每次去找她在日本的朋友，也是必須帶小泡芙」、「個人覺得是不是亞洲人比較喜歡鳳梨酥？本身在伴手禮店打工，歐美臉孔的外國旅客試吃完鳳梨酥的表情，感覺不是普普就是不太喜歡那個味道，好想知道他們的感想」。

