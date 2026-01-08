妹子到小琉球學潛水！教練撿屍她打包回家性侵 拿90萬和解換緩刑

小琉球一名黃姓潛水教練性侵女學員，以90萬和解換免囚，示意圖。（翻攝自Pixabay）

小琉球一名黃姓潛水教練，教女學員潛水後，又盡地主之誼，熱心騎車載著女學員四處拍照、吃飯，接著又帶她跑2間知名酒吧，怎料，黃男竟趁女學員喝醉性侵得逞，最終黃男以90萬和女學員成立調解，換緩刑5年。可上訴。

根據判決書指出，黃姓教練2023年4月30日下午帶女學員玟玟（化名）潛水後，熱情的載對方到各處景點拍照，吃完晚餐又帶玟玟前往知名酒吧喝酒，接著續攤帶玟玟到另家泳池酒吧，與她的友人一同續攤喝酒。

玟玟與一群人喝到晚間23時已喝醉，友人協助將玟玟抬到黃男機車後座坐好，並跟車陪2人回到黃男家，將玟玟抬到客廳沙發安置便離去，怎料，玟玟喝醉嘔吐黃男竟將人衣服到剩下比基尼，並將人抱去房間性侵得逞。玟玟隔日醒來，驚覺下體疼痛，且衣物被脫光，發覺遭到黃男性侵，隨即報警處理。

廣告 廣告

全案經屏東地院審理，黃男坦承犯行，並以90萬與玟玟成立調解，最終法官認為黃男犯後已知悔悟、彌補過錯，審酌他從事水上活動教練工作、每月薪資約3萬元等情，依犯乘機性交罪，處2年徒刑。緩刑5年。可上訴。

★《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。

★《鏡週刊》關心您：未滿18歲禁止飲酒，飲酒過量害人害己，酒後不開車，安全有保障。

更多鏡週刊報導

「1500無套」俗擱大碗！基隆鐵路街超頂辣妹賣淫遭逮 警察驗身當場也懵了

女師升官靠睡上司產私生子 已婚校長偷情驚「與副校長共享情婦」怒報復下場GG了

「台中房董」叫外送茶爆下藥迷姦丟14張假鈔 傳播妹斷片「下體疼痛」才知被硬上白嫖