妹子半年出國5次被同事關切 一票人酸：國旅5次才誇張

日本是許多國人海外旅遊首選地點，一名女網友透露，今年6月起已經連續5個月都去日本玩，次數多到被隔壁同事關心，說她每個月出國太誇張。原PO好奇，「半年去日本5次滿普通的吧，有到很誇張嗎？」話題引發熱議，多數人都認為沒影響到工作就還好，「喜歡就去啊，身邊很多人都這樣」；還有人忍不住酸，「半年國旅5次才誇張」。

一名女網友日前在批踢踢發文表示，今年中開始每個月都去日本玩，6月去了福岡，7月去立川，8月飛東京，9月去北海道，10月到橫濱，但都是快閃追星或是購物輕旅行而已。

原PO提到，這周末要請假，卻被隔壁同事關心「怎麼每個月都出國」，認為太誇張；她好奇詢問網友們，「我覺得滿普通的吧，國旅不也是周末來回，常出國有很誇張嗎？」

話題引發許多討論，多數網友都覺得還好，「喜歡就去啊，出國還比國旅便宜」、「身邊好幾個同事也這樣，大多都是飛日本、韓國這種短程的」、「還好吧，現在很多人沒事就會去一下日本」。不少網友忍不住酸，「有錢就可以啊，難道要國旅嗎」、「半年國旅5次才誇張吧！」

不過也有部分網友認為，出國快閃有點可惜，「5次不是問題，但每次都快閃好像有點浪費錢，出國就是要多待個幾天，才能深入認識。」

