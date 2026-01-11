妹子吃完便當「括約肌失守」！狂放屁噴油飄臭 抓出元凶崩潰了

生活中心／朱祖儀報導

有些業者會用油魚充當鱈魚販售。

現代人工作繁忙，不少上班族會趁休息時間到外面覓食，但在選擇上要多加小心。一名女網友表示，最近去自助餐店買便當，夾了一片「鱈魚」，不過吃起來口感很特別，事後她還不斷放屁還流出油、飄出臭味，才知道原來她吃到的是「油魚」。

原PO以「吃了括約肌會失守的魚」為題在Dcard發文表示，最近去西門町一間自助餐店買便當，夾了一片鱈魚加上2樣青菜，花了160元。不過她夾起來一吃卻覺得鱈魚的口感有點詭異，皮厚又粗糙、肉質較扎實，她當下沒有多想將其全部吃下肚，未料卻是惡夢的開始。

原PO表示，吃完那片魚之後，她瘋狂放屁，且放完還覺得內褲濕濕熱熱的，去廁所檢查才驚覺有油流出來，且味道非常重、根本洗不掉，「我這兩天上班都處於隨時會社死的狀態，很崩潰。」她事後去查才發現自己吃的是油魚，裡面含有人體無法消化的蠟，氣喊「這間店居然為了省成本，完全沒有標示，賣給不知情的客人」，提醒大家吃自助餐時要多加小心。

網友看了全傻眼表示，「可以檢舉，油魚可賣，但要明確標示」、「小時候吃過而已，沒想到現在還有店家在賣」、「好可惡！油魚當鱈魚來賣，真無良」、「高中也有吃到一次，也是狂放屁跟流油，而且味道真的很重」、「假鱈魚跟真的怎麼分，好害怕！我超愛吃鱈魚的耶」、「這就是台灣社會的寫照，賣的比歐美鮭魚便當還貴，但給你根本不能吃的東西。」

油魚含蠟酯 人體無法吸收

先前營養師高敏敏也在臉書指出，油魚含有一種叫「蠟酯」的成分，吃多了無法被人體吸收，可能會有腹瀉、腹痛，還可能出現放油屁、解油便等症狀，目前有些國家禁制販售油魚，台灣並未禁止，但若有業者以油魚冒充鱈魚販售，可以開罰。

