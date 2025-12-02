妹子問台北生活月薪多少才夠？一票北漂族揭殘酷現實：這收入也算難民

生活中心／王文承報導

一名妹子表示，她看到有人說，在台北生活，月薪至少要5萬元才夠。（圖／資料照）

現今通膨逐漸升高，物價也隨之飆漲，讓許多北漂族感嘆生活壓力大，不少人好奇，到底月薪多少才能在台北生活得不那麼拮据？一名妹子近日表示，她看到有人說，在台北生活，月薪至少要5萬元才夠。由於她本身住在家裡，且不需給孝親費，因此對此沒有太多概念，她好奇網友們的真實看法，貼文曝光後，引起網友熱議。

台北賺多少夠生活？北漂族揭殘酷現實



一名女網友在網路論壇《Dcard》以「月薪沒5萬在台北都是難民」為題發文表示，她曾看到有人分享，若要在台北維持基本生活，月薪至少5萬元才足夠；並有人比較台北與高雄，指出兩地的薪水差距不大，但生活品質差異很大。像是在高雄，月薪6萬元可以過得像「土皇帝」，但在台北卻連社區套房都租不起。

原PO也提到，她曾看到有人在台北領26K，扣掉1萬5千元的房租與生活開銷後，一個月僅剩約1千元可存；另有通勤族住在淡水，每天通勤需花3小時。她自己雖然住在北部，但因不需孝親費，每月領36K，至少能存下2萬元。她好奇大家的實際狀況如何。

貼文曝光後，引發網友熱議，不少人分享自身感受：「薪水 43K 左右，雅房一個月 5K，吃的約 12K，其他開銷約 5K，為了存錢過得有點拮据」、「真的啊，月開銷最少要五萬」、「我年薪從 70 萬到 120 萬，我還是覺得過得像難民」、「你錯了，五萬也還是難民」、「你可以不要住家裡，自己租房，你就會體會是不是難民了」、「年薪 100 萬在台北也很辛苦」、「沒有超過 10 萬就很難民了」。

