妹子嗆「直男一個比一個醜」！嘆台女「很可憐」掀網論戰

生活中心／張予柔報導



近幾年婚戀話題一直是網路上的熱門議題，一名女網友在社群平台發文，直言「覺得台灣女生很可憐」，並點出台灣異性戀女性在婚戀市場上的困境，原因在於「像樣的男生少之又少」。該篇貼文曝光後迅速引發兩派網友激烈論戰，有人認同她的觀察，也有人痛批其言論過於偏激，甚至帶有仇男意味。





「直男一個比一個醜」妹子開嗆台男！嘆台灣女生「很可憐」掀兩派網友論戰

有網友在Dcard感情版發文指出，異性戀女性在婚戀市場上的困境，引起熱烈討論。（圖／翻攝自《Dcard》）原PO在Dcard感情版發文指出，她認為台灣男性整體條件不佳，從外貌、體態到生活習慣都讓人難以接受。她提到，台灣男性平均身高約172公分，肥胖率卻偏高，不少人「肚子像懷孕」，外型管理明顯不足。她形容，許多男性不重視保養與穿搭，臉部油光、痘痘、鬍渣雜亂，衣著邋遢已成常態，甚至對體味也毫不在意，「覺得臭到別人很正常」的態度令人無法理解。

廣告 廣告

「直男一個比一個醜」妹子開嗆台男！嘆台灣女生「很可憐」掀兩派網友論戰

原PO直言，多數台灣男生年薪難破百萬，南部更常見月薪不到5萬，卻高談買房買車、養老婆。（圖／民視新聞資料照）

除了外表條件，原PO將矛頭指向經濟能力，她認為，除非是從事創業、科技業或醫師等高收入族群，否則多數台灣男生年薪都沒有百萬元，尤其在南部地區，更多月薪不到5萬元的情況。她表示，部分男性時常抱怨「多一根苦一生」，或睜眼說瞎話未來要買車、買房、養老婆，卻與實際收入狀況形成強烈落差。

「直男一個比一個醜」妹子開嗆台男！嘆台灣女生「很可憐」掀兩派網友論戰

該篇貼文底下掀起兩派網友熱烈討論。（圖／翻攝自《Dcard》）

該名女網友最後更諱言表示「把臉跟身材都顧很好的男生很多是男同志，直男真的一個比一個醜」。貼文曝光引起熱烈討論，有人表示「會打出這種憤世忌俗的仇男文，大概只有得不到帥哥跟有錢人關愛的恐龍醜女了」、「妳的同溫層是這樣，不代表全部都是」、「可能因為妳的條件只配得上妳寫的這種」。不過，也有少數網友表示能理解原PO的心情「本來就是啊，誰會喜歡又髒又臭的男生」、「一堆自卑男，路上看看異性戀情侶就知道，很多都是女生有打扮、男生也有穿衣服的狀態」。

原文出處：「直男一個比一個醜」妹子開嗆台男！嘆台灣女生「很可憐」掀兩派網友論戰

更多民視新聞報導

美女星殘忍斬首前夫！「頭顱丟洗衣籃」畫面曝光法官嚇傻

救護車被逼讓道！小黃「狂按喇叭、辱罵」過程曝光網怒了

美大學教練遭爆約女模「1男激戰3女」！婚外情形象全毀

