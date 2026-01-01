妹子家中供俸「綠色佛像」膜拜4年 朋友作客一看傻眼：這是史瑞克

一名女子買了一尊「綠色佛像」回家膜拜4年。（示意圖：shutterstock／達志）

不少人都會在家中供奉佛像，定時膜拜祈求平安或好運，就有一名女子從商店購入了一尊綠色雕像，每天準時膜拜，時間長達4年，卻在某天朋友上門作客時一看傻眼，指出這尊佛像是動畫角色史瑞克，報導後引起網友熱議。

根據《CNN新聞18頻道》報導，一名菲律賓女子在多年前購入了一尊綠色雕像，隨即就供奉在家中，每天準時虔誠膜拜，這一拜就長達4年，期間不疑有他。直到近日朋友來到家中串門子，一看到雕像傻眼，對女子說這不是什麼佛像，而是動畫角色史瑞克。

女子得知後雖然尷尬了一下，但表示會繼續供俸，強調祈禱對象不是重點，而是過程中的心意是真心誠意的。讓友人哭笑不得。網友則紛紛留言，有人取笑「這還是3D列印印出來的」、「我把阿嬤的佛像換成奧特曼不知道如何」、「原來史瑞克已經成佛了，我都不知道」，但也有人認為只要心存善念，拜什麼不重要。

事實上過去印度也曾發生類似案例，有信眾爭相搶喝寺廟中雕像滴下來的水，稱其為聖水，事後卻被踢爆只是冷氣水，但更離譜的是，妙方澄清寺內並未裝設冷氣，雕像中滴下來的水很可能是廁所管線的水外漏導致，但仍有與多信徒堅信是聖水，不顧廟方阻止，仍堅持拿杯子接來喝。

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！

