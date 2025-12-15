妹子從沒有過性經驗 男醫生竟「強行插入」害她痛死

妹子到婦產科看診，醫生竟然沒有問診就直接內診，讓還是處女的妹子當場感到劇痛。示意圖／Pixabay

一名還是處女、從未有過性經驗的妹子，2個月前到台北市天母一間婦產科掛號，想要治療陰部乾癢的問題，但是婦產科的護士在還沒有醫生問診的情況下，就叫她躺上病床，一名男醫生隨後進來，直接拿冷冰冰的鴨嘴鉗（擴陰器）強行插入妹子的下體，害妹子痛得要死，雙腿不由自主的抖動，醫生此時才問她有沒有發生過性行為。妹子事後向衛生局申訴醫生沒問診就直接內診，她指控診所撒謊說有詢問、沒插入，讓她很後悔鼓起勇氣去看婦產科。網友們看後也紛紛說實在是太扯了。

妹子在Dcard女孩板發文表示，醫生沒有問診就直接插入鴨嘴鉗，當下自己又驚又痛，是因為腳動了，醫生才態度很差的問：「有性行為了吼？」妹子回答沒有，醫生不相信，又問：「一次都沒有？」妹子再度回答沒有，醫生才把鴨嘴鉗換成棉棒，草草結束內診。

妹子指控這名男醫生沒問診就直接內診，要做侵入式內診不會告知也不會詢問有無性行為，而且自己的症狀沒有分泌物，完全不需要到插入鴨嘴鉗檢查的地步，「外面已經是乾淨的了，打開陰道也不會有分泌物，反而只會造成撕裂流血」。

妹子說，醫生亂檢查一通，還誤診成念珠菌感染，這和皮膚乾癢也差太多了，只是因為搔癢就被認定成＝念珠菌＝有性行為了，好像乾癢是完全不可能一樣，讓妹子覺得太扯，上個月終於忍不住，向衛生局申訴，但是診所卻撒謊說有事先詢問，而且沒插入鴨嘴鉗，還反過來叫妹子不要撒謊。「只有上週護士才有說，醫生看我反應不對所以才詢問，對我覺得不好意思，但還是沒有要道歉」，而且診所也不回覆衛生局，妹子說診所應該想一直拖到申訴案期限的最後一天。「不知道我後續能怎麼處理，這件事影響到我的身心至今，很後悔鼓起勇氣自己去看診」。

類似的案例也曾發生過，2015年，曾有一位蘇姓婦產科醫生，幫一位沒有發生過性經驗的25歲女子看診，因為直接用鴨嘴鉗插入女子下體，導致女子處女膜破裂，被地檢署提起公訴。

網友們看後紛紛留言表示「不管有沒有性行為，放入鴨嘴前都要告知一下病患吧！詢問一下也才幾秒鐘，有必要這麼職業倦怠嗎？」、「我以為進診間問診的時候醫生就一定會問有沒有性經驗，對婦產科來說是基本吧」、「我們醫生不論男女醫生都會問有沒有性經驗，就是怕出事」、「好誇張…這就是我為什麼到現在都還不敢去看婦產科」、「不一定坐上診療椅就等於同意內診，沒性行為大多台灣醫生不會去內診，怕出問題」、「垃圾醫生」、「就算有性經驗，被鴨嘴鉗插入真的會痛，鴨嘴鉗是鐵質而且邊緣銳利，被撐開時很不舒服」、「建議直接找免費的法扶諮詢法律意見，有必要就提告，不能就這麼讓不專業的醫生草率了事」。



