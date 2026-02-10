妹子懷孕遭疑出軌！尪逼做親子鑑定 公公「豪贈2900萬」替兒道歉 結局超慘

上海一名妹子懷孕遭這夫懷疑出軌，甚至怒逼她做親子鑑定，而她的公公為了挽回兒媳婚姻，霸氣豪贈2900萬替兒道歉，結局卻慘不忍睹。示意圖／取自photoAC

一段原本應是喜事的婚姻，竟因丈夫的猜忌演變成對簿公堂的鬧劇...上海徐匯法院近日審結一起引發熱議的債務糾紛，一名公公為替兒子「懷疑孫子非親生」的荒唐行徑道歉，大手筆贈送兒媳650萬人民幣（約新台幣2963萬）買房。不料，小倆口隨後仍鬧離婚，公公欲以「借款」為由起訴追回房款。法院審理後，最終駁回公公全部訴求，2963萬一分錢都拿不回。

隱瞞婚史與屈辱的親子鑑定

綜合陸媒報導，故事的主角小李（化名）與小可（化名）於2020年底結婚，婚後不久小可懷孕，原以為家庭生活邁入新階段，小李卻突然性情大變，他先是發現妻子不知其有過婚史，竟反指妻子「騙婚」，隨後更無端懷疑妻子出軌，多次逼迫懷孕7個月的小可去做親子鑑定。

小可強忍身心屈辱配合鑑定，結果證實孩子100%為小李親生。而小李得知結果後僅冷淡回應，毫無悔意，傷透心的小可一度氣到想墮胎並離婚。

公公豪贈2963萬供媳婦買房

眼看婚姻即將破碎，公公老李（化名）為挽回兒媳並補償其受到的委屈，於2023年4月至6月間，分3次轉帳共計650萬人民幣給小可。轉帳紀錄顯示，每一筆款項均備註為「購房款」，這筆錢隨後在上海徐匯區購入一套學區房，且權狀僅登記小可一人的名字。這份沉重的補償暫時留住了小可，她在同年6月順利產子。

離婚前夕公公拿「借據」討錢

然而，金錢買不回崩塌的信任，孩子滿月後不久，小倆口再度因性格不合分居，小可隨即起訴離婚。見到「人財兩空」的危機，公公老李態度一百八十度大轉變，拿出一張由兒子小李私下補簽的「借據」，將兒子與兒媳告上法院，聲稱這650是借款，要求兩人共同歸還。

法院判決：贈與已成事實 不認列夫妻共同債務

徐匯法院經審理後認為，此案關鍵在於這筆錢的「性質」，老李提供的借據僅有兒子簽名，無任何證據顯示兒媳小可對此「借款」知情或事後追認，且轉帳時明確標註「購房款」，且房屋僅登記在兒媳名下，符合贈與特徵而非借貸。

法院認定該巨額購屋款並非基於夫妻日常共同生活所需，不符合「夫妻共同債務」的認定標準。最終，法院判決駁回老李的所有訴求。



