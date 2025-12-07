妹子手癢害男友中大獎 教召都市傳說吸281萬人朝聖
生活中心／王靖慈報導
許多退伍民眾聽到後備軍人教育召集都會心驚驚，近日一名女網友日前出於好奇，上網替男友查詢是否被點名。沒想到這一查，螢幕立刻跳出男友「明年8月要教召2個禮拜」的通知，嚇的原PO秒截圖傳給男友，沒想到男友的反應從一開始的崩潰，到後來自我催眠的說：「沒關係啦，兩個禮拜而已」，讓原PO滿滿罪惡感，自嘲「我親手害了另一半」，貼文一出馬上在Threads炸開。
原PO男友一開始看到後大崩潰。（圖／翻攝自「stone.1224」Threads）
原PO男友只用19分鐘就妥協。（圖／翻攝自「stone.1224」Threads）
一位女網友5日在社群平台Threads分享與男友對話的截圖照，原PO因為太好奇，就上網點開「後備軍人網路服務臺」幫男友查查看會不會被點到名。沒想到這一查，得知男友明年8月要教召2個禮拜，害的原PO趕快截圖傳給對方，男友得知後超級崩潰，馬上回：「妳幹嘛查啊，查了就是報名了啊」，不過對話過了19分鐘後，男友似乎已經妥協接受事實，表示：「沒關係啦，兩個禮拜而已」，讓原PO當場超有罪惡感，因此難過表示：「自己親手害了另一半，好愧疚」，文末附上哭泣的表情符號。
網友相當驚訝原PO男友情緒恢復的速度。（圖／翻攝自「stone.1224」Threads）
貼文曝光後，直至現在吸引超過281萬次瀏覽，不少網友發現男友情緒恢復速度相當驚人，驚嘆表示：「他怎麼在19分鐘內釋懷的」、「情緒有夠穩定的…」、「是不是答應做什麼另一半才原諒的」，也有部分網友表示這都是都市傳說而已，大家可以不用太在意，並安慰原PO：「跟你說不用愧疚，因為我查了15年沒有中過一次！純粹是都市傳說而已」、「沒有啦，我認真說跟你查詢沒關係。我當兵是營參三（作戰訓練士官），教召名單都是寫上去的」、「其實真的是早就決定好了，不會你去查才輪到你」，不過也有網友看到後笑說：「怎（麼）查？我要把前任們都丟進去當兵」、「今天看到第二篇我真的很認真在反省為什麼沒有把前男友的身分證字號記住，當年分的還是太年輕，忘記他有一天要當兵」，但最後有網友嚴肅提醒大家，在沒有本人授權下，擅自使用他人的個資查詢，是會涉及法律責任的，建議大家不要亂嘗試。
