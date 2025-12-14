妹子抱怨台灣女生「超可憐」無奈嘆：直男一個比一個醜

女網友抱怨台灣異性戀女生婚戀市場困難，多數男性不符合她的理想標準。（示意圖／翻攝自photo-ac）





一名女網友在論壇上發文抱怨，認為台灣異性戀女性的婚戀市場相當困難，原因是：「像樣的男生少之又少」她還指出，台灣男性平均身高僅172公分，肥胖率超過一半，此外，她認為現今會打扮、顧身材的多為男同志，「直男真的一個比一個醜」此言論一出，隨即引發網友熱議。

原PO在Dcard感情版發文「覺得台灣女生很可憐」，她首先指出，台灣男性肥胖率偏高，有些男性「肚子像懷孕」，外貌其貌不揚的人也不少。她進一步指控，不少男性除了外表欠佳，基本衛生習慣也堪憂，包括臉部油光、痘痘、鬍渣不清、缺乏保養習慣、穿搭不當，甚至對體味問題漠不關心，還認為「覺得臭到別人很正常」。

該名女網友進一步指出，除少數從事創業、科技業或醫師等高收入職業的男性外，多數男性年薪未達百萬元，尤其南部地區，更有不少男性月薪不足5萬元。她還提到，常遇到男性抱怨「多一根苦一生」，或聲稱要買車、買房供養女性，這些言論令她感到十分傻眼。

原PO最後將焦點回到男性身上，指出男性常抱怨當男生辛苦，認為女生普遍偏好條件優渥的對象，但實際上具備高條件的男性並不多。她認為許多外表、身材都維持得很好的男性多為男同志，她大抱怨：「直男真的一個比一個醜，所有性向裡最倒霉的就是異性戀女生了。」

對此，留言中多數網友提出批評，「會打出這種憤世忌俗的仇男文，大概只有得不到帥哥跟有錢人關愛的恐龍醜女了」、「可能因為妳的條件只配得上妳寫的這種」、「台男真的很可憐，除了被你以上說的缺點靠北外，還要被一些無腦女權霸凌」、「你爸也是你口中的台男，你就是可憐的台男所生下來的人」、「妳同溫層都這種男生的關係吧」。

