妹子拍「吞吐片」叮囑：看完要刪 男友竟分享給前任再轉傳網友！法官判了

兩名男子將女主角的「吞吐片」外傳，遭到法院判刑。示意圖／Pixabay

北部一名妹子小君（化名）民國113年3月和前任男友A男交往的時候，在台北市一間旅館進行親密行為，A男要求小君拍攝口交性愛片，小君當時同意了，但強調「看完需刪除」。沒想到A男不僅沒刪除影片，還把這段影片再轉傳給小君前男友觀看，男子看完後又轉傳給一名女網友，女網友看完後又傳影片給小君的現任男友，讓小君相當崩潰。

判決書指出，A男口頭上答應小君看完影片會刪除，但他不僅沒有刪除，還在同年的10月份瞞著小君，將這段口交影片透過手機傳送給另一名小君的前男友，而且這名前男友以螢幕錄影之方式保存下影片，再轉傳給他的一名大陸女網友。

廣告 廣告

小君當時已經和A男分手，另交了新男友，沒想到收到影片的大陸女網友找到小君的現任男友，把這段影片傳給了小君的現任男友看，現任男友看完大驚，跟小君說自己看了這段影片，讓小君相當崩潰，不知道影片到底被轉傳到什麼地步，決定到新北市金山分局報案。

基隆地方法院審理此案，小君的前兩任男友都坦承犯案，法院開立調解庭，法院指出他們未經小君同意，無故重製、散布、播送、交付、公然陳列，或以他法供人觀覽其性影像，但最後調解成立，兩男在民國115年1月14日當庭各付新台幣10萬元給小君，並同意將影片刪除，如果以後再傳播這段影片，同意支付懲罰性違約金新台幣50萬元。另外，因為兩名男子犯下無故散布性影像罪，各處有期徒刑6個月，得易科罰金，緩刑2年。



回到原文

更多鏡報報導

美籍男「在台OHCA」消防急救25分他活了 442天後返台致謝救命恩人

把握好天氣！週末冷空氣報到 「北部轉濕冷」直到這天才回暖

繼哈佛前校長戀情...「美女經濟學家」再爆當二奶還生娃：假股東分紅、真滿月宴

獨家／信義區名店慘變色！潤餅店少東捲感情糾紛 醋男怒潑粉紅漆報復