妹子搭機車「反向跨坐」！雙腳晃動民眾看傻眼 網怒：誰家的孩子啦

記者林盈君／綜合報導

近期，一名網友駕車時，驚見一位騎士與一名少女，竟是「面對面抱在一起」，該名少女坐在機車前方，反過身來跨坐在騎士身上，當機車行進間，少女還不斷擺動雙腿，讓後方民眾見狀都傻眼，而過程被網友PO到臉書社團「爆料公社」，其他網友紛紛痛批「實在太危險」、「秀恩愛也不該罔顧安全」、「人與人的連結解鎖新姿勢？」、「誰家的孩子啦」。

少女反向跨坐騎士身上，讓目擊民眾都傻眼。（圖／翻攝爆料公社）

從畫面中可以看到，一台黑色機車雙載，少女帶著白色安全帽，但姿勢卻是「反向跨坐」在騎士腿上，少女雙腳還不斷擺動，期間用力擁抱騎士，影片曝光後招來網友一片罵聲。怒斥「她不尷尬，我都替她尷尬了」、「警察伯伯快來抓！」、「準備收罰單」、「火車便當變成機車便當？？？」

廣告 廣告

對此，警方指出，機車反向跨坐本身沒有明文直接罰則，但極易引發「危險駕駛」或「妨礙交通」等問題，可能處罰駕駛人罰鍰，並依《道路交通管理處罰條例》第45條處600元至1800元罰鍰。此外，若乘客「未依規定乘坐」等情況，則可開罰300元至600元罰鍰。

少女反向跨坐騎士身上，讓目擊民眾都傻眼。（圖／翻攝爆料公社）

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

基隆民宅凌晨大火！父女嗆傷昏迷、送醫插管 屋內燒成焦黑現場曝光

圖／冷氣團持續發威！嘉明湖步道下雪了 一片銀白、灑滿糖霜宛如仙境

新聞採訪車過彎失控！大力猛撞路邊貨車畫面曝 車頭全爛「下巴」碎裂

約網友吃飯遭下藥！她喝下「甜甜的水」昏迷2天...醒來驚見黏黏分泌物

