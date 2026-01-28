妹子搭火車上廁所「開門又被推進去」 慘遭27歲惡狼性侵

在火車廁所內性侵女子的犯人奧杜班喬。圖／翻攝BBC

2024年11月29日，英國一名男子奧杜班喬（Daniel Odubanjo）在一列火車上對兩名女子進行性侵，其中一名17歲少女自稱只有14歲，又被其他乘客救下，所以逃過一劫。但是另外一名21歲的女子就沒那麼好運，她在要從火車廁所出來的時候，被奧杜班喬一把推回廁所，並性侵得逞。

據英國廣播公司（BBC）報導，英國交通警察（BTP）表示，奧杜班喬在火車運行期間反覆敲打廁所的門，當裡面的女子打開門時，他又把她推回廁所裡面，並鎖上門，對女子進行性侵。

當時這名女子設法打開了車門，並試圖引起另一位乘客的注意，但奧杜班喬抓住女子，把她拖回廁所，在她尖叫求救時繼續對她進行性侵犯。至於另外一名也差點性侵的17歲少女，因為謊稱自己只有14歲，再加上其他乘客的幫助，所以逃過一劫。

報導指出，奧杜班喬一開始坐到這名17歲少女對面，跟她說了一些淫穢之語，還掏出生殖器給少女看，後來奧杜班喬去了一趟廁所，少女嚇得趕緊換座位，還把剛才發生的事情告訴其他的乘客。

奧杜班喬從廁所性侵21歲女子後返回座位，直接坐到17歲少女的身邊，打算要對她性侵，被附近見義勇為的乘客一把拉開。最後有人報警，英國交通警察在哈特菲爾德佩弗雷爾車站（Hatfield Peverel station）等到了這列火車，並將奧杜班喬逮捕。

偵緝警長懷特（Hayley Whyte）說：「奧杜班喬在短短幾分鐘內，對一名年輕女子和一名少女實施了可怕的襲擊，他對她們施加的卑鄙攻擊使她們兩人都受到了極大的精神創傷。」

本月初，此案開庭，奧杜班喬被判犯下非法監禁罪和兩項性侵女性罪，並被判處6年的有期徒刑。他也被下達了性侵害預防令，禁止在任何形式的公共交通工具、公共交通車站或英國鐵路網公司所屬的場所內，使用或服用任何麻醉物質或酒精。

