妹子收郵局「500元生日金」超嗨 真相曝2.8萬人笑翻

一名女大生日前收到中華郵政App連續跳出兩則通知，第一則祝她生日快樂，第二則顯示帳戶入帳500元，讓她驚呼原來郵局會發放生日金，當下又驚又喜，沒想到打開明細後才發現，該筆500元其實是雲端發票中獎的獎金，完全是場烏龍，她將此事分享到社群後，意外吸引2.8萬名網友熱烈討論，許多人也留言表示，曾收到發票獎金入帳通知。

原PO近日於Threads發文，指手機先後收到中華郵政App的兩則推播通知，第一則祝她生日快樂，下一則則顯示帳戶入帳500元，讓她驚呼「原來中華郵政生日會發錢喔」。

但原PO事後才發現，這筆500元其實是雲端發票中獎匯入的獎金，搞清楚原因後，她忍不住笑喊「白癡喔！是我發票中獎的錢，超好笑。」

貼文曝光後引起2.8萬名網友爆笑，紛紛留言「差點就以為郵局偏心了」、「那是發票錢啦！我也有收到，只是祝妳生日快樂」、「還以為有這麼好康的，我想說我的郵局為什麼沒給我生日金」、「如果郵局生日會發錢，那他欠我蠻多錢的」、「我想說為什麼妳有，我就沒收到，還想說很不公平」。

不過也有人說，確實有部分金融機構真的會發放生日金，一名永豐銀行數位帳戶的使用者分享截圖表示，「永豐銀行數位帳號真的生日會發錢」，壽星會收到1美元生日禮金，約新台幣30元，該留言下方也有其他人說，「難怪我想說我帳戶怎麼突然多了1美金」。

