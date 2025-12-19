妹子曝香甜藍莓挑法「狂吃30盒」：整盒大顆要注意

藍莓不但是膳食纖維、維他命C的好來源，同時還含有維生素E、A、B、花青素、類黃酮、葉黃素。近日有名妹子在吃了30盒藍莓後，領悟了藍莓怎樣挑才好吃的秘訣。她指出，香氣跟甜味挑選的重點不一樣，但要切記「整盒都超大顆沒有大小分布的，且看起來乾癟的，不會甜到哪裡去」！

原PO在Dcard以「吃了三十盒藍莓後：學會挑藍莓」為題發文指出，現在吃藍莓已經出神入化。但原則上，藍莓越大顆越不酸，如果大顆偏軟的則是絕對高機率不酸的，大顆偏硬則偶爾會吃到香氣很足的；硬硬、小小顆的是酸的，大部分香氣都很足夠，喜歡吃香氣的可以吃整盒偏小顆的，也比較不會遇到太軟而不耐放的。

她還給出建議，可以觀察一盒裡面有沒有大小兼具的藍莓，藍莓挑表皮飽滿的，硬硬的小小顆則是代表會酸，跟大顆的綜合著吃最好吃。另外，整盒藍莓都超大顆沒有大小分布的，且看起來雖然大顆但有點乾癟，那種都不太有香氣了，只剩下果肉而已，當然也不會甜到哪裡去。

文章曝光後，網友回應，「買藍莓的時候，也要先翻過來看底部，有無發霉的果粒」、「藍莓農藥最多，一定要洗乾淨喔」、「我都在路邊水果攤買，吃了很長一陣子的心得是，每批的品質不一定，有時候同一牌這次甜、下次超酸」、「我也是藍莓愛好者，尤其每天看3C螢幕，藍莓可以有效讓眼睛不那麼乾澀」。

