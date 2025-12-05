妹子月薪3萬「嫌水電工髒又臭+低薪」 確認2次真實收入秒改口：可以當朋友

專業的裝修媒合平台「師虎來了」在Threads發布街訪影片，主題是「台灣女生會不會接受水電師傅」，掀起高度討論。（翻攝自Threads@fd_tigermaster ）

台灣近年來出現嚴重缺工，加上年輕人對「做工的人」存有既定印象，導致產業斷層找不到人才等問題。對此，近日裝修媒合平台「師虎來了」PO出街訪影片，2名月薪3萬的女子被問到「你們會喜歡做水電的師傅嗎」，紛紛拒絕嫌棄，但聽到實際薪水後竟秒改口，還表示願意當朋友。

專業的裝修媒合平台「師虎來了」在Threads發布街訪影片，主題是「台灣女生會不會接受水電師傅」，女主持人隨機訪問，2名女子受訪直言不諱，表示印象中水電師傅不乾淨，「沒讀那麼多書的人才會做水電。」女主持人聽到吃驚摀嘴，連忙澄清，表示水電師傅平時也會把自己整理得很乾淨。

接著2名女生聽完又問「賺得多嗎？賺得多是多少？」女主持人先是反問「方便請問您的薪資嗎？」女生用手比出一個「3」，暗示自己月薪3萬左右，隨後女主持人保證「一定是妳的1倍到2倍以上！」一旁年輕水電師傅則現身，打破2名受訪者刻板印象，主持人續問「妳會覺得他很髒很臭嗎？想跟這位水電師傅當做朋友嗎？」，她們再度確認一次薪水，才改口點頭表示願意當朋友。

影片一曝光，隨即掀起大票網友關注，紛紛批評，自己領3萬低薪還敢嫌別人」「木作師滑過，吵，髒沒錯，但我一天3800」「當你還在想i17要分幾期，水電的已經拿現金去買了」「我20，男友29，他現在是水電師傅，也是老闆，有車有房」「這個世代水電師傅、木工師傅……才是實拿現金的高薪族群！」。

該影片事後也被轉發到PTT，讓大票鄉民看不下去也大酸，「水電不會被AI取代」「傻傻的，未來的新貴」，也有不少人大呼，「書唸一堆，還賺輸水電的怎麼辦？」「認識的水電預約都要排2週起跳」「我們社區合作的女水電 一趟3000起跳要排修至少一星期後」。

眼見影片燒出爭議，不少人開始惡意攻擊，「師虎來了」也出面回應，強調街訪旨在捕捉社會上多元、甚至是衝突的聲音，透露影片目的是鼓勵對話，呼籲網友理性，不要謾罵、人身攻擊，尊重所有人。

