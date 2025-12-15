妹子月薪39K想離職 網友精算「隱形成本」：其實收入57K超羨慕

女網友嫌39K薪水太低，想要換工作。示意圖，非當事人／Pixabay

一名女網友在Dcard工作板抱怨，說自己現在這份工作的月薪只有39K，在扣掉勞保、健保費之後，實領的薪水更低，看到網路上一堆年薪百萬的網友分享薪水，真的好想換工作。不過網友們看原PO寫出來的工作內容和條件，紛紛勸她不要換工作，還精算出實際上的薪水等於月領57K！

原PO發文表示，公司離家裡很近，每天走路上班只需要花4分鐘的時間，沒有彈性上下班，因為全公司大家都是每天準時5點下班，工作內容就是做影片的美編，沒有額外的事情要做，看起來並不是很操的工作，只是因為不滿意薪水，所以原PO才想換工作。

有網友幫原PO計算工作時間，「妳把離家近的隱藏成本扣掉了，假設妳1天來回需要1小時，22天就是22小時。每天工作8小時，等於別人工作比妳多工作3天的感覺」。

還有網友提醒原PO要計算「隱形成本」，例如房租每個月15K、通勤每個月3K，「妳其實1個月賺57K，牛啊！比很多碩士畢業、科技業要高了」。

其他網友看後也紛紛留言回覆「妳有個輕鬆準時下班的工作還給到39K，反而應該藉機進修學別的專業或準備考試，而不是直接離職吧？換了工作薪水沒增加多少，工時、責任量暴增反而得不償失」、「39K這個薪水夠高了，又不是什麼繁雜的工作內容」、「妳會剪影片，這技能很好用，好好看一下外包網站的東西接案子，下班時間如果很閒可以多學一些東西，之後轉跑道也比較多選擇」、「台灣設計相關就差不多是這個價錢，而且39K離家近已經很優了」。



