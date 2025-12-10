妹子每天提早半小時上班竟遭公司開除 告上法院吃敗訴理由曝光

一名年輕女子天天提早上班半小時並打卡，遭公司屢次卻說不聽因而遭解雇，氣得她一狀告上法院。（示意圖：shutterstock／達志）

上班常常遲到，考績當然難看，甚至有些公司會直接請員工走路，但若是早到呢？日前一名年輕女子因習慣上班提早半小時以上到公司打卡，卻因此遭到公司開除，氣得她一狀告上法院，沒想到法官認為公司有理，判決女子敗訴，引起熱議。

這起罕見的勞資糾紛發生在西班牙阿利坎特（Alicante），一名22歲的女員工在當地物流公司工作，早班的到班時間為7:30，但她總是喜愛提前半小時甚至45分鐘到公司，因此往往不到7點就先打卡，主管多次告誡她，表示這樣的行為不僅沒有幫助，反而會打亂預定的工作安排與效率，卻被當成耳邊風，女子依然故我，最終遭到公司以「嚴重擾亂團隊工作安排」為由解雇。

綜合外媒報導，公司主管就此事與女子溝通多達19次，但女員工始終不予理會，公司以當地《勞工法》第54.2條「屢次不服從指示與遵守規定者，公司得以解雇且不給予補償」提告，法官認為女員工行為確實對公司毫無幫助，且多次溝通後雙方未能取得共識，喪失互信，因此勞動契約也無繼續履行的必要，認定公司解雇有理，判決女員工敗訴，仍可上訴。

網友們對此相當吃驚：「聽過遲到太多被開除的，還沒聽過提早到被火的」、「不太理解為何可以早到半小時甚至45分鐘，嫌時間太多嗎」、「早到無所謂，但提早打卡公司的確會很困擾」、「溝通這麼多次都無效，那解雇也合理」、「如果女生沒有藉此要求加班費，那我覺得開除不合理」、「她到班之後有去打亂工作流程嗎？沒有的話解雇太誇張了」。

