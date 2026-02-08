妹子洗草莓加1物！農會連喊4次「不要」 正確作法曝光

許多人吃水果前都會先清洗一下保持乾淨。一位女子近日和家人出門採草莓，沒想到準備吃草莓前，她竟然用了「草莓橙花洗潔精」清洗草莓，釣出中華民國農會緊急提醒，「請勿使用洗潔精清洗水果」，貼文曝光後引發熱議。

原PO在Threads發文表示，最近她和家人一起出門採草莓，沒想到她清洗草莓時，看到一瓶「草莓橙花洗潔精」，以為是草莓專用清潔劑，於是就用它拿來洗草莓，讓姊姊忍不住氣炸，拍下影片紀念蠢事，原PO也感嘆，「我姊能活在現在已經很厲害了，早晚會被我氣死，所以中午沒事」。

對此，許多網友紛紛回應，「推薦她這邊還有洗檸檬跟柑橘的」、「以前國小野炊活動，同學帶洗衣粉來洗米，跟他說不能這樣洗，但他堅持要，然後煮米的時候泡泡滾到滿滿滿，根本沒人敢吃，包括他自己」、「聽起來好像沒毛病，妳可以不吃，但一定要給姊姊吃」、「請不要讓她進廚房」。

全國農會則提醒，農會出品的洗潔精很好洗，但是請勿使用洗潔精清洗水果，雖然含天然成分，但草莓橙花洗潔精仍是洗潔精，正確用法是拿來洗碗、洗盤子，「請勿使用洗潔精清洗水果」。

事實上，無毒教母譚敦慈曾在臉書指出，草莓嬌貴，建議洗草莓前先輕輕拔除葉子、不要傷到蒂頭，接著將草莓放入蓄水的盆中輕輕沖洗，再換水重複沖洗，最後用流動清水沖洗約10分鐘；譚敦慈提到，不建議用蔬果清潔劑，因現有研究顯示去除農藥最有效的方法就是用水，不需加鹽、小蘇打或醋清洗，否則可能會殘留農藥。

