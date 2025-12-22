妹子狂讚「花生冰淇淋＋香菜」好吃！蔡英文也傻眼：我不確定…

昨（21）日是冬至，大部分人都會應景吃湯圓。但卻有一個妹子在網路上分享，稱濃脆花生醬冰淇淋加上香菜超好吃。文章曝光後，引發網友熱議，不少人直呼太獵奇，連前總統蔡英文看到後，都忍不住回應，「我不確定這是一個擁有社會共識的吃法」。

原PO在Threads上分享影片，表示H牌的濃脆花生醬口味超好吃！推薦大家搭配香菜末，美味大升級。不少網友紛紛留言回應，「我貸款都要買潤餅皮」、「這是邪教還是真的很好吃啊？！」、「青菜蘿蔔各有所好，就是指青菜跟蘿蔔都有人喜歡，所以請你帶著加香菜的濃脆花生冰離開地球」、「你要不要再加點豬血糕？」、「我超愛香菜，也超愛H牌冰淇淋，但你這個我會提告」。

甚至連前總統蔡英文都特別留言稱，「我喜歡餐後來一點冰淇淋，我也喜歡香菜，但是香菜加冰淇淋，我不確定這是一個擁有社會共識的吃法…」

不過也有網友直言，這就是宜蘭名產花生捲冰淇淋（缺少潤餅皮版），「本來想說不可能又讓我看到這種，但想到花生捲冰淇淋又覺得合理了」、「那不就是冰淇淋潤餅捲」、「你要不要用一張潤餅捲起來吃？」、「去宜蘭，沒吃到花生捲冰淇淋，不要離開」、「我同意看起來就超好吃」、「不流於形式主義的台式吃法」、「幫補血，真的好吃，以前看到夜市花生潤餅冰淇淋時候就想過，後來試了發現挺讚的」。

