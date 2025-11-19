妹子獨旅要小心！她到斯里蘭卡遇變態男鄉民，遭惡意軋車脫褲性騷。圖／翻自ndtv.in

紐西蘭一名女生近日分享自己一段恐怖的獨旅經驗，她指出最近到斯里蘭卡旅遊，原本是段美好旅程，但途中遇到一名變態男鄉民，把她的美好心情全都打亂。

這位妹子說，日前她在斯里蘭卡獨旅，原本一切都很美好。事發當天清晨，她開心騎車出門旅遊看日出，原本心情非常棒，但後來在騎車途中，發現她前方有一輛機車，放慢騎車速度，於是她超車。但後來這輛機車又追上，而且對她超車，然後又故意放慢速度，明顯是故意所為。

妹子說，她和這對男鄉民在路上「軋車」，一度讓她覺得厭煩，後來這名男子把車停下來，妹子原本以為「終於甩開他了」。後來妹子再騎一段路，並把車子停下來喝水休息，但這時男鄉民陰魂不散出現了，讓妹子嚇了一跳。隨後男子開始上前搭訕，妹子原本也以為，男子純粹來話家常，先是問了：「你從哪裡來？」、「你住哪裡？」不過妹子後來發現男子的狀態越來越不對勁，而後男子更直接說：「SEX!」這時妹子警覺到了，立馬回「NO」。

但男鄉民遭到拒絕後，不僅沒有離開，更當場脫褲露出生殖器，作勢要硬上妹子，妹子趕緊騎車離開，口裡也喊著髒話。妹子指出，她來斯里蘭卡後，遇到很多好人，但還是碰上一個恐怖性騷犯，而她架設的隨行紀錄攝影，也意外成為遭到男子性騷的證據。

這段影片曝光後，引發許多網友關注與熱議，當地警方也注意到。警方指出，在經調查後，逮捕一名25歲男子，警方表示：「嫌犯疑似怕被逮捕及掩蓋罪行，在犯案後已改變自己的容貌與搬遷住處。」目前全案已進入司法程序偵辦中。



