妹子當自己嬰兒「反向緊抱」騎士！誇張畫面惹怒網友

有民眾在社群平台上傳一段行車紀錄器畫面，只見日前晚間於某處路段目擊一輛雙載機車，女乘客並不是坐在後座，而是直接跨坐在騎士的大腿上，待路口綠燈起步後，女乘客依舊環抱在騎士身上，雙腿還不斷前後搖擺，畫面曝光之後，大批網友看傻眼表示「人不做，想當猴」。

網友近日在臉書社團「爆料公社」分享影片，一對情侶危險騎車讓網友看傻眼。（圖／翻攝爆料公社 臉書）一名網友近日在臉書社團「爆料公社」分享影片，畫面中數台機車正在等紅燈，其中一對男女的坐姿極其詭異。戴著白色安全帽的女乘客並未坐在後座，而是整個人正面跨坐在騎士腿上，頭部依偎在騎士肩頸，像極了被父母抱在懷中的嬰兒。令人震驚的是，綠燈起步後，女乘客並未換回正常坐姿，而是繼續緊抱騎士，隨著機車行進不斷晃動雙腿。騎士也絲毫不在意視線受阻，直接加速往前，兩人完全無視行車安全，誇張行徑讓後方駕駛看傻了眼。

妹子當自己是嬰兒「反向緊抱」騎士！誇張畫面惹怒網友：人不做想當猴

騎士與女乘客行為，恐違反《道路交通管理處罰條例》第31條第5項。（圖／翻攝爆料公社 臉書）

畫面曝光之後，大批網友看傻眼，紛紛痛罵「這種狀況我阿嬤都說淋熱水就會分開了」、「這種的檢舉危險駕駛，開罰很重的」、「是黏住要送去醫院嗎」、「她不尷尬，我都替她尷尬了」、「人不做，想當猴」、「真的有問題」、「這種不開罰的嗎」、「根本看不到前面」、「看來很快就要被開單了，還PO出來耍帥」、「年輕人，出頭多」；騎士與女乘客的違規行為，恐違反《道路交通管理處罰條例》第31條第5項，機車附載人員或物品未依規定者，處300元至600元罰鍰。

《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！

