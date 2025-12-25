妹子疑喝醉開註銷車 被逮惱羞辱警「你真的好醜」！代價慘噴9萬

社會中心／李紹宏報導

嘴上不饒人！新竹一名女子小芸（化名）今年8月因違規駕車被攔檢，不僅拒絕配合酒測，還當眾以髒話及外貌羞辱員警「你真的好醜」，慘被提告。新竹地院審理後，認定女子的行為已經損害公務員人格與公權力執行，依妨害公務罪判處有期徒刑3個月，若選擇易科罰金需繳納9萬元。

新竹一名女子駕駛「已註銷車牌」上路，並散發酒氣；警方盤查時，竟汙辱員警長相，因此慘被提告。（示意圖／PIXABAY）

根據判決書指出，小芸當時駕駛「已註銷車牌」的轎車行經新竹縣路段，因違規行為引起巡邏員警注意。警方上前盤查時，發現小芸身上散發濃烈酒氣，隨即要求其配合進行酒精濃度檢測；小芸非但不配合，竟當場情緒失控，多次出手推擠員警，甚至試圖強行奪取員警手中的酒測器材，雙方在街頭發生激烈肢體衝突。

除了肢體反抗，小芸更公然挑戰公權力，在眾目睽睽之下對執勤員警發動言詞攻擊。根據警方事後公布的密錄器影像顯示，小芸不僅連珠炮式地飆罵六字經等髒話，甚至口出惡言羞辱員警「你真的好醜」，隨後小芸被移送法辦。

新竹地方法院近日審理此案，法官認為小芸在公務員依法執行職務時出言侮辱，已嚴重貶損執法人員的人格尊嚴，並妨害國家公權力的行使。不過，法官考量小芸到案後坦承犯行，且配合度高，最終依「妨害公務執行罪」判處有期徒刑3個月，得易科罰金9萬元，全案還可以上訴。

