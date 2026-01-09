妹子私密處內診「驚見蟲在跑」 醫揭感染1主因意外曝光「超綠關係」

一名女子以為私密處黴菌感染，去婦產科就醫才知道超綠的關係，示意圖。（翻攝自photoAC）

台灣天候潮濕，女性容易私密處感染，不過若未即時給醫師就診，恐怕會影響病情。就有一名婦產科醫師透露，一名個案誤以為自己只是老毛病「黴菌感染」發作，自己擦藥遲遲未好，就醫後才知道分泌物「一直有蟲在跑」，追問生活史才意外揭開「超綠關係」。

婦產科醫師鄭丞傑醫師在《醫師好辣》節目中分享一名個案，指該女患者因常反覆感染黴菌，久病成良醫，家中都備有藥物，但她這次反覆擦藥卻遲遲不會好，卻這次分泌物雖然是白色的，卻混雜了一些黃黃綠綠的顏色，四處就醫都無法根治，最後找上她看診。

鄭丞傑坦言，內診時驚見有泡泡「第一個想到的就是滴蟲！」當時他在門診直接用顯微鏡印證，並請患者親自來看。對方一看當場嚇傻直呼，「這是我的嗎？」鄭丞傑告訴她，「對，是蟲啊！一直有蟲在裡面跑。」因為滴蟲肉眼看不到，必須透過顯微鏡才現形，並進一步詢問生活史，得知她僅有一男友後，便嚴肅建議「請他一起來治療，（兩人）必須同時治療。」

鄭丞傑表示，滴蟲屬於性傳染病的一種，「一定是有別人傳給妳，那男朋友當然又是有人傳給他，性病就是這樣來的。」同時提醒面對滴蟲感染，一般的塞劑通常沒什麼效果，必須吃藥治療才能快速痊癒，同時表示滴蟲感染好發於年輕族群，容易發生在有多重性伴侶的人身上，呼籲年輕人感情多元，最好能落實安全性行為。

另外，鄭丞傑也在節目中衛教，指一般的「黴菌感染」通常與性生活無關，感染原因主要是因潮濕環境，像是年輕女生愛穿緊身牛仔褲、不透氣的內褲或丁字褲，喜歡熬夜、中年失眠導致抵抗力變差所引起，這類分泌物通常是白色的，不過若是感染「滴蟲」就幾乎與性生活有關。

