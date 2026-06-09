妹子穿短版衣上班！男主管突站背後「揉胸2次」...網友怒了：告死他

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妹子穿短版衣服上班，慘遭男主管揉胸性騷。示意圖，非當事人／magnific

一名女網友發文求助，表示公司男主管不僅愛找自己聊天，甚至伸鹹豬手碰肩膀、揉胸部，甚至還在辦公桌放上裸露的雜誌，實在不敢告知親朋好友，深怕換不到安慰，反而挨罵，不知道該怎麼辦。貼文曝光掀起網友一面倒砲轟，急勸原PO趕快離職，並且提告對方。

一名女網友在Dcard以「上班突然被主管揉胸部」為題發文，表示當初面試她進公司的男主管常常主動找她聊天，內容不一定與工作有關，甚至離不開自己的穿著打扮，如「今天怎麼會想穿裙子」、「今天穿靴子耶」等話語，起初不以為意，直到同事提醒主管似乎特別喜歡找她聊天，才開始留意對方的行為。

男主管頻頻性騷 幫按摩還偷揉胸

原PO表示，近期天氣變熱，她改穿無袖上衣後，主管也從動口變成「動手」，明明經過她的位置就能交代事情，卻常刻意繞到她身後，拍她的肩膀或手臂，甚至曾將手放在她肩膀上幫忙按摩，還說「辛苦了」。

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更令她難以接受的是，某次她穿裙子上班，主管交付資料時，竟靠近並伸手觸碰她的大腿，語帶輕蔑地稱讚她「很可愛」，接著詢問「為何沒有男朋友？」並提到她的年紀和自己女兒差不多。

原PO透露，原本她還試圖說服自己睜一隻眼閉一隻眼，不要想太多，沒想到近日她穿著短版上衣，領口較寬導致內衣肩帶不慎露出，主管先是說道「內衣跑出來了喔」，接著竟直接站到她身後幫忙整理衣服，還伸出鹹豬手揉胸部2次，嚇得腦中一片空白，而主管事後卻若無其事地離開。

桌上故意放裸露雜誌

更令人髮指的是，該名主管在其他女職員離職後，行為更加張狂，甚至在辦公室桌大剌剌放上裸露雜誌，讓她身心俱疲。

原PO坦言，相關經歷並未告知家人與朋友，擔心親友得知後反而遭到挨罵，而唯一傾訴的網友也勸她「如果薪水多就算了以後少跟主管互動就好 」，但現實並沒有那麼樂觀，工作還是得經常接觸主管，崩潰直呼「只要一想到星期一又要跟他討論一些東西，我不知道該怎麼辦，好不想上班」

網友一面倒怒喊：告死他

貼文曝光後掀起大批網友砲轟「可以離職了，然後提告性騷擾 」、「告他啊還能拿到一筆」、「拜託提告噁男好噁」、「活在古時代？ 告下去啊」、「這邊很多的網友建議都還比你那個網友還正常」、「當你上班感到恐懼跟有壓力，就趕快離職不然心裡生病很麻煩」。

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