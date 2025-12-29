妹子約會1穿搭「被看光光」 一票女網友驚訝：以前不知

一名女子與男友約會時特地穿了一件大U領短版上衣，沒想到身高183公分的男友提醒，這類衣服對高個男性來說很容易走光，讓她十分驚訝，直呼之前完全沒注意到，貼文曝光後，不少女網友也分享曾被男友提醒的經驗，表示從此挑選衣服時都會更加謹慎。

原PO於Dcard發文指出，和男友出門約會時特地穿了一件大U領短版上衣，希望能獲得男友喜愛，沒想到男友看到後，先詢問她是否帶外套，隨後直接帶她去買了一件衣服替換，並提醒她以後不要再穿類似款式，強調這樣容易曝光。

原PO表示，自己身高152公分，與男友183公分有明顯落差，男友坦言，以男性視角和身高差距來看，女生若穿著過於低胸或寬鬆的衣物，胸部很容易被看見，聽完後她感到非常驚訝，從此在挑選與穿搭衣服時都會特別注意。

貼文曝光後，引發熱烈討論，許多人說，高個男性的視角確實容易看見女生的胸部，提醒女生在選擇低胸或短版衣服時要留意場合與身旁人的高度差，更有女網友表示，穿衣服時通常不會多想，直到男友或另一半提醒才發現需要注意這類細節。

網友紛紛留言，「我也穿過U領洋裝，男友說我稍微彎腰就能看到內衣，才發現原來男生視角真的不一樣」、「我問過男生，基本上滿常看到女生走光的」、「我的前任也曾說過，彎腰就會被看到胸部，要注意穿著」、「以前不知道，我也是男友跟我說才發現的」。

