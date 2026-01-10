妹子約網友看影集「家中遭性侵」！色男進門逼張嘴 她崩潰報警

（記者洪承恩／綜合報導）台北一名24歲男子透過交友軟體認識女子，相約到對方住處看影集，卻在女方明確拒絕下仍伸手性騷並強迫發生性行為，甚至一度把對方壓在床上企圖進一步侵犯。女子驚魂未定報警後，警方依監視器、對話紀錄與驗傷結果迅速掌握事證，男子最終在法院認罪並與對方和解。士林地院考量他無前科、犯後坦承、被害人願意原諒等因素，依法減刑，判處1年6個月、緩刑3年，期間需接受保護管束。

判決指出，雙方是在去年3月26日於Tinder上認識，兩天後相約到女方位於台北大同區的住處看影集。男子到場後情緒瞬間失控，不顧女方明確說「不要」與避開姿勢，硬是對她上下其手，先摸胸部與下體，接著逼迫她以口部滿足自己的慾望。

示意圖／女子約男網友到家中看影集，沒想到慘遭對方性侵。（擷取自免費圖庫Pixabay）

男子得逞後仍未停手，竟把女子壓在床上試圖強行性交。女方拚命掙扎才成功阻止進一步侵害。男子離開後，她立刻報警求助，並提供訊息紀錄給警方。警方比對住處周邊監視器、兩人於交友軟體及通訊軟體的對話紀錄，加上驗傷與鑑定報告，整體證據完整，被法院採信。

男子在偵查與審理過程中全數坦承犯行，內容與證據一致。他於去年10月與女子達成和解，當庭支付15萬元、後續再匯款30萬元，合計45萬元賠償。女子在收款後向法院表示願意原諒，認為對方是一時衝動，並非慣性犯罪，因此同意給予緩刑機會。

法官也考量男子無犯罪紀錄、事後態度坦誠，加上被害人願意給機會，依刑法規定酌減刑度，判處有期徒刑1年6個月，宣告緩刑3年並附加保護管束。全案仍可上訴。

