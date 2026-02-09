妹子給「3600紅包」被媽嫌少 求助：包多少比較好？

有一名女網友也有相同的問題，表示「之前包3600被媽媽暗示太少」，好奇「大概要包多少才好」。（示意圖／photoAC）





提到春節，最常有人問的便是「紅包要怎麼包」，有一名女網友也有相同的問題，表示「之前包3600被媽媽暗示太少」，好奇「大概要包多少才好」。

女網友苦惱紅包金額

一名女網友在Dcard上以「過年紅包怎麼包？」為題發文，表示「本人平均月收大概5萬但沒有年終，住家裡，之前抓薪水的三分之一給家裡當孝親費，去年年中開始每個月固定給家裡一萬，生日過節都有禮物蛋糕或請吃飯，爸媽也賺的比我多很多」，結果某年包紅包原PO被媽媽暗示「包太少」，才上網求助「想聽聽大家意見」。

女網友好奇紅包該怎麼包比較好。（圖／翻攝自Dcard）

相近收入的包法

貼文一出立刻引起討論，其中有不少收入與原PO相似的網友留言分享「我月收也差不多4萬多到5萬，包給爸媽一人6000」、「月薪5至6萬，無孝親費，過年包6000」、「我月薪5萬在外租屋，不用給孝親費，每年都是包6000給爸媽」、「我月薪5萬與男友租房外面住，紅包給父母各6600元」等，平均都在6000左右。

其他觀點

不過，也有網友不認同原PO母親的想法，留言表示「嫌欸？那就維持3600」、「我覺得妳還有給孝親費已經很好了，有些爸媽吃相真的很難看」，也有人猜「會不會是平常給太多，對比之下感覺過年包太少？」。

但也有較客觀的網友建議「有時候只是長輩的感覺問題，衡量你自己的經濟能力就好」，只能說包紅包習俗已久「怎麼包比較漂亮」真的是一門學問。

貼文引起討論。（圖／翻攝自Dcard）

