妹子胸悶看病見到高大成！網驚喊「法醫有看活人」 超猛背景曝

每次有命案發生，往往可以看到法醫高大成的專業分析，他的個人形象也深植在每個台灣人心中。但近日有名妹子分享，她胸悶看醫生，隨便找個診所看診，不料一開門看到高大成。文章曝光後，網友也曝光高大成法醫只是兼職，還有在中山醫學大學開課。

原PO近日在Threads上發文提到，最近只是有點胸悶，就在Google上隨便查台中診所看醫生，結果突然發現醫生是高大成，驚呼「這機率有多低」。她還開玩笑表示，「每天行屍走肉算不算是活屍？高醫師能幫看這部分嗎？」但也提到高大成人真的很好，有點胸悶但他很認真看，自己目前藥才吃一包就不悶了。

文章曝光後，有網友回應「冷知識，高法醫日文還很好，之前日本同事生病，都特別帶去他診所掛號；且還是中山醫的老師，他開的選修課很熱門，選他的課差不多像是刷搶演唱會門票那樣」。

其他人則回應，「他診所在我家附近，每次只要有重大案件時、診所前面都會有SNG車」、「法醫其實是兼職的，他一直都有診所」、「雷殘的時候也有去過，進去看到高大成我也嚇一跳，本人很親切」、「高醫師也有驗屍，我爸就是他驗的」、「法醫有在看活人？」

據了解，高大成的學經歷都相當深厚，日本京都大學醫學博士畢業後，擔任過中山醫學院病理科主任、中山醫學院附設醫院法醫室主任、中山醫學大學兼任教授。主治項目則包括一般內外科、外傷縫合、減肥、糖尿病、高血壓、藥物中毒、藥物上癮、皮膚科、心臟科。

