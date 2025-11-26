妹子胸部太大煩惱多，「巨彈」壓迫無法入眠、讓騎士分心出事故。圖／翻自livedoor.jp

日本一名寫真女星桃瀨桃（ももせもも），胸部異常巨大，胸圍達129公分、M罩杯。不過桃瀨桃也說，胸部太大也是有困擾，譬如胸部容易受到壓迫，導致不易入眠，或者是視線被遮住，只要一個重心不穩，就很容易跌倒重摔。

據《日刊SPA》報導，桃瀨桃說，胸部太大的最大困擾，就是睡眠，因為平躺時，胸部會壓向喉嚨，導致呼吸困難，側躺時胸部又快要貼到下巴，所以真的很難像一般人一樣，可以正常入睡。所以她會使用抱枕來輔助，喬好角度，甚至使用孕婦、胃食道逆流患者在使用的專門醫療抱枕，才能好好入睡。

桃瀨桃胸圍達129公分、M罩杯。圖／livedoor.jp

另外桃瀨桃還提到，另一個麻煩就是視線被「巨彈」遮住，導致她無法看清前面的道路，尤其是下樓梯最明顯，視線相當容易被遮住導致她跌到，並擔心跌倒時會牽連其他人。桃瀨桃也說，也因為她的胸部太大，所以出門的時候，容易被人家多看兩眼，還真的有腳踏車騎士盯著她看，「然後就連人帶車摔倒」，甚至有騎士看著她胸部，「然後就撞上電線桿」。

桃瀨桃曾擔任幼兒園老師，後來被經紀公司社長發掘，但她還是有所猶豫。直到3年後某次因緣際會下，她遇到了最喜歡的女星MEGUMI，對方告訴她說：「妳的胸部會是你的武器，不好好用就太可惜了！」這番話讓桃瀨桃有了新的領悟，也決定開始朝向寫真界發展。

桃瀨桃也勉勵跟自己一樣、曾經對自身外表有所質疑的人，她直呼：「不要封閉自己的內心！」桃瀨桃相信，無論外表再怎麼樣醜、怪，總有一個地方會接納你，「一定有一個地方可以讓你感到快樂」。

桃瀨桃相信「不要封閉自己的內心」。圖／桃瀨桃X



