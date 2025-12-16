妹子被友「貪15塊手續費」氣炸！掀兩派網戰

生活中心／王靖慈報導

近日一名女網友在社群上發文抱怨，她借錢給朋友，結果最近收到還款通知時，發現竟然少了15元。雖然金額只是零頭，不過還是讓她越想越氣，認為感受很差也很不爽。貼文一出，瞬間在Threads平台引發熱議。





妹子氣炸友人還錢「貪15塊」手續費！掀兩派網友戰：是感覺問題…

原PO放出收款截圖。（圖／翻攝自Threads）

一位網友14日在社群平台Threads上發文，原PO表示自己近日借了一萬塊出去給朋友，沒想到對方還錢的時候，銀行通知入帳的金額只有9985元，少了15塊錢。原PO表示自己借錢給對方金額蠻多的，但前幾次對方還款都十分乾脆，因此這次收到款後讓她相當傻眼，少的金額雖然小，但這讓她非常不爽，忍不住問：「雖然只是15塊，但我真的超不爽耶，只有我會不爽嗎⋯？」

妹子氣炸友人還錢「貪15塊」手續費！掀兩派網友戰：是感覺問題…

網友們針對貼文所進行激烈討論。（圖／翻攝自Threads）





貼文一出後，一部分網友挺原PO，認為這不是金額大小的問題：「超不爽，我會直接問他說：你跟我借錢，為什麼手續費$15是我要吸收？」、「就以後都不要再借，15元的人品～」、「如果他連轉帳費都會給你扣15塊，你應該去跟他嗆說，你都沒跟他算借錢的利息，憑什麼扣那15塊轉帳費」、「我相信我們都不缺這15塊，是一種感覺問題」，甚至有人建議應該直接拒絕往來；另一部分網友則認為原PO太計較，表示：「才15塊… 原來這麼多人會在意，我是覺得有記得還就很好了，如果是100或200才需要介意吧」、「15而已還好吧」；不過還是有網友安慰原PO有拿到錢比較重要，「轉個念，至少有還」、「別糾結，有還就不錯了，他不想還你的時候全家去跟他跪也拿不到錢啊！」、「唯一慶幸的事，他有還錢」。





妹子氣炸友人還錢「貪15塊」手續費！掀兩派網友戰：是感覺問題…

有網友們推測是用「跨行ATM存款」造成手續費差。（圖／翻攝自Threads）









但還有一部網友推測，原PO友人可能是使用「跨行ATM存款」造成手續費差，並解釋：「我第一次還人家錢的時候，朋友也是問為什麼少15？我從那次才知道還款額要在+15元，我直接馬上去找我朋友，雙手奉上並道歉，真的完全沒有注意到要手續費這件事，你可以問看看，搞不好他跟我一樣？」、「如果『轉帳』輸入10000，對方會收到10000，你自己會扣款10015。但是！如果到ATM有一種方式是插卡按存款，可以選存到自己帳號或是別人，有些人不知道，存10000，但過去會是9985！」。但原PO特別指出，對方是直接透過帳號轉帳，而非自動扣除手續費的跨行存款，也就意味著那15元確實是友人手動減少的。









