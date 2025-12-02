妹子超商地瓜連皮都嗑！朋友嚇到臉歪 一票人曝恐怖真相：看過就不敢吃

生活中心／王文承報導

一名女子朋友看到她吃地瓜不剝皮後感到非常驚訝。（圖／資料照)

許多人在減肥時，會以超商地瓜取代白飯，不僅熱量較低、富含膳食纖維、能促進腸道蠕動並增加飽足感，加上地瓜皮具有保護心血管、穩定血糖與抗氧化等好處，因此不少人習慣連皮一起吃。然而，一名女子分享自己的經驗，朋友看到她吃地瓜不剝皮後感到非常驚訝，貼文曝光後，掀起網友熱議。

她超商地瓜連皮都嗑 朋友嚇傻



一名女網友在社群平台《Threads》上發文表示，因為飲食控制，她常到超商買地瓜、雞胸肉與茶葉蛋，但朋友看到她吃「帶皮地瓜」時問：「為什麼不剝皮？」她聽了十分困惑，表示：「全家的烤地瓜比較粗我才會去皮，7-11蒸的我都會吃皮。怎麼辦，是很可怕嗎？」

貼文曝光後，引發熱議，有人分享自己因此「不敢再吃地瓜皮」的原因，「以前我也會連皮吃，直到看到有人徒手捏地瓜，我就再也不敢了。」、「在便利商店看過伸手掐地瓜的人後，我就不敢連皮吃了。」也有人說：「地瓜狂熱者如我，自從發現有人在店裡掐地瓜選妃後，我要嘛不吃，要嘛一定剝皮。」此外，也有網友提醒，地瓜為了長得漂亮通常會噴農藥，如果不確定是否清洗乾淨，還是避免吃皮較安全。

不過，也有不少超商店員出面澄清，超商地瓜其實都已經清洗過再出貨，「我在全家工作，地瓜皮我都直接吃，只要不太乾就沒問題。」、「以前在全家打工最討厭刷地瓜，要刷得很乾淨才能進烤爐；有些時候是冷凍地瓜，也是機器洗，非常乾净。」、「7-11地瓜是洗好才送到門市的，可以放心吃。」許多店員一致表示，不論全家或 7-11，地瓜都有經過機器清洗，連皮吃是沒問題的。

也有網友認為地瓜皮本來就該吃，「洗乾淨的話，連皮吃更有營養。」、「地瓜皮比地瓜肉還營養，我從小都連皮吃。」、「地瓜皮的韌性搭配鬆軟的地瓜肉，才是最好吃的口感。」

營養師高敏敏則指出，地瓜富含纖維，能提升飽足感、減少熱量攝取，對減重族群十分友善；地瓜中的鉀有助排鈉與降血壓，而其中的黏液蛋白則能維持血管健康、降低血脂。

在抗癌與抗發炎方面，紅肉與黃肉地瓜富含β-胡蘿蔔素，紫肉地瓜則含花青素，具抗氧化並有助眼睛保健。β-胡蘿蔔素有助夜間視力，花青素可促進眼部血液循環、緩解疲勞。至於血糖控制方面，地瓜屬低GI澱粉，能幫助穩定血糖，對糖尿病患者是相對合適的主食替代。

