妹子跨年夜求歡被嫌「太胖」曝真實體重 網一面倒挺她

許多情侶會在跨年特別安排行程慶祝，但有一名女子上網抱怨，當天晚上想和男友恩愛，卻被對方嫌棄身材，好奇「有什麼快速減肥的方法」，而網友看到這對情侶的身高體重後，一面倒支持女方「才不是你胖」，原PO後來也發現被嫌棄可能是因為男友「有新歡」。

求歡被嫌胖

一名女網友在Dcard上發文，表示「跨年夜當晚喝酒後，暗示男友要不要」，沒想到男友卻一直拖時間「他先說去洗個澡，後來又倒頭就睡」，一個多小時後男友醒來，原PO第三次暗示「要不要」時，男友竟直說「妳很胖，不想要」，讓原PO感到自卑躲進浴室偷哭。

原PO進一步分享「自己身高164公分，剛交往時體重55公斤，現在57公斤，雖然有變重但有在健身，身材真的不差，男友剛在一起的時候也很愛，而他178公分、體重60公斤，比起我相對瘦很多，可能是真的很吃力」，求助「我應該要減肥嗎？有什麼快速減肥的方法？」

女網友抱怨男友行徑。（圖／翻攝自Dcard）

網友力挺女方

許多網友見狀紛紛安慰原PO，表示「才不是你胖」、「你體態算正常」，也針對男方的身材指出「是他太瘦好嗎？能讓妳這樣自卑又受傷，他還算是個男友？」、「妳剛好，他太瘦」，直言「快放生吧」。

此外，也有網友猜測「原PO只有胖2公斤，大致上應該看不出來，只是男方新鮮感退卻了吧」，對此原PO事後補充「後來馬上分手，對方也立刻交新女友，猜應該是出軌或是早有備胎」似乎如部分網友所想，但原PO十分正向，表示「不在乎啦，我會越來越好，再次謝謝大家」。

網友認為原PO身材很正常。（圖／翻攝自Dcard）

