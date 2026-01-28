妹子酒醉趴著按摩！男友人「未能克制情慾」背後來得逞 下場慘了

記者羅欣怡／新竹報導

新竹妹子酒醉按摩，遭同行的男性友人侵犯。（示意圖／PIXABAY）

朋友變成狼！新竹女子小美（化名）2025年1月份，和從事殯葬業的男性友人阿力（化名）到養生會館按摩，但阿力看見小美不勝酒力趴在按摩床上，竟一時「性起」，從後侵犯小美得逞。新竹地院依乘機性交罪將阿力判刑1年6月。

判決書指出，阿力和小美兩人常常在一起，去年1月31日凌晨5時許，阿力與小美在新竹市某越式養生會館按摩時，見小美因不勝酒力趴在按摩床有機可乘，脫去她褲子後，由背後性交得逞。

廣告 廣告

小美被阿力突如其來的舉動驚醒，推開阿力後立即逃離現場，躲進附近便利商店打電話向友人求援，經友人陪同驗傷報警。

法官審酌，阿力一時未能克制情慾，致罹重典鑄成大錯，但他犯後坦承犯行，並與小美達成和解且給付和解金完畢，小美也撤回告訴願不再追究，最後依乘機性交罪判刑1年6月。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

尊重身體自主權，請撥打110、113

性侵害就是犯罪，請撥打110、113

更多三立新聞網報導

7-11千萬發票獎落新竹市！花59元中獎 網見「門市名稱」：真的富上加富

烤乳豬復活？上桌「彈飛尖叫」民眾嚇壞 真相是「AI生成」網：令人討厭

有冤？桃園紅衣婦「豪宅墜樓亡」廖大乙示警：想要報復 要「他」小心

霍諾德征服台北101！1570萬入袋 網見他穿「破洞衣」離台：非常節儉

