妹子長裙詭異鼓起…海關一掀驚見「229條活跳跳鮮魚」 飄出海鮮味

大陸中心／朱祖儀報導

女子在腰間綁了2袋活魚。（圖／新浪新聞）

各國針對入境物品都有限制，但仍不時會聽到走私事件。近日中國一名女子從香港經深圳羅湖海關，要入境廣東的時候，因為長裙異常隆起，因此遭海關攔下檢查。沒想到掀開她的裙子，竟發現229條活魚。

據《新浪新聞》報導，大陸海關總署近日發布消息，羅湖海關人員對入境旅客進行例行檢查時，發現有一名女子進到海關監管區，卻未向海關申報，行為舉止也很怪異，因此將其攔下檢查。

海關檢查竟在女子的長裙下，發現2包用紅、白塑膠袋裝著的活魚，總共229條。從畫面中也看到，由於女子將塑膠袋綁在腰部，因此她的大腿兩側異常隆起，看起來確實相當詭異。

經深圳海關動植物檢驗檢疫技術中心鑑定，這批魚類為「平鰭鰍科魚」，是適應急流的淡水魚，腹鰭特化為吸盤狀結構，多分布於亞洲山區溪流，為特色觀賞魚，但依照《中華人民共和國禁止攜帶、寄遞進境的動植物及其產品和其他檢疫物名錄》規定，平鰭鰍科魚不得攜帶入境，海關將依法處置該名女子。

女子攜帶的是平鰭鰍科魚。（圖／新浪新聞）

