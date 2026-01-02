妹子長達4年虔誠「供奉綠色佛像」 朋友上門驚見「史瑞克」吐實話！全場尷尬

菲律賓一名女子長達4年誠心地向佛像膜拜、祈禱，事後得知真相感到錯愕。示意圖。（翻攝自X、pixabay）

為求好運，不少人會定期膜拜、供奉佛像，而菲律賓就一名女子4年前，在商店買下一尊漂亮佛像，這幾年也誠心地向佛像膜拜、祈禱，直到某天朋友來家裡作客，講了一個大實話，才發現長達供奉的尊佛，竟是知名動畫角色史瑞克。

綜合外媒體報導，菲律賓一名女子住在馬尼拉，4年多前在當地商店相中這尊綠色佛像，每天準時虔誠膜拜，這一拜還長達4年，卻沒想到直到最近朋友來家裡作客，朋友一見雕像就傻眼大呼，這不是什麼佛像，這其實是夢工廠經典動畫角色史瑞克的惡搞模型。

菲律賓一名女子長達4年誠心地向佛像膜拜、祈禱，事後得知真相感到錯愕。（翻攝自X）

女子得知真相後，雖超尷尬，不過表示會繼續供俸，強調祈禱對象不是重點，而是過程中的心意是真心誠意的，讓一旁朋友聽得哭笑不得。事件曝光後，掀起話題，女子受訪時坦言，這段日子來對這尊雕像的信仰從未動搖，每天都會進行祈禱，所以當朋友指出真相後，讓她有些錯愕。

事實上，類似事件層出不窮，先前也有日本網友錯把狗的牙齒當作佛骨，誠心禮拜了一輩子；另外，印度則是信眾爭相搶喝寺廟中雕像滴下來的水，甚至號稱是「聖水」，但最後被爆料滴下來水很恐是廁所管線的水外漏導致，但仍有信徒持續堅信就是聖水。

