妹子靠「超猛呼吸法」重複4次見周公 大批網友實測：超好睡

網友分享一套「478睡前呼吸法」，貼文引起熱議。（示意圖，Pexels）

懊惱睡不著的人快試試！近日有網友分享一套「478睡前呼吸法」，重複4次以上便能安穩入眠，貼文引起大票網友共鳴，直呼實測後真的有效。

該名女網友表示，她已經好幾天都靠這套「吸氣4秒➡️憋氣7秒➡️吐氣8秒」的呼吸法入眠，只要重複做4次以上效果都很猛。貼文獲得超過4.7萬人按讚、逾2.3萬人分享，許多網友實測後都說有用，「這招超好睡」「昨天做了一整個晚上！對於焦慮的人超有用」「一開始想說最好是～哪有那麼厲害 後面就不小心睡著了」「謝謝你 在上班的時候睡著了」「這套呼吸法能打贏無慘嗎？」

廣告 廣告

有路過的營養師留言說明，「478睡前呼吸法」即是鼻子吸氣4秒、憋氣7秒、再用嘴巴緩慢吐氣8秒，重複循環4次，約用時1～2分鐘。原理在於這套呼吸節奏能啟動副交感神經，使心率下降、緩解焦慮，幫助身體放鬆提升睡眠品質。

而這套「478睡前呼吸法」其實源自瑜伽呼吸法（Pranayama），由美國亞利桑那大學整合醫學專家威爾（Andrew Weil）博士創立，藉由提升副交感神經幫助身體放鬆、平衡自律身經，從而提升睡眠品質、增進身體代謝修復。

更多鏡週刊報導

網實測喝「10cc魔法藥水」昏睡到天亮 醫示警3種人別碰：下面恐鎖死

菠菜清炒浪費50%營養！專家傳授2吃法吸收率翻倍 1族群千萬別喝湯

汽車隔熱紙新制228上路 違者最重罰1800元、逾期半年不改註銷牌照