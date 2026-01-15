妹子飛離韓國行李放1電器 慘被帶進小房間 上萬元飛了

一名澳洲籍女子崔恩從南韓首爾返回雪梨時，因託運行李中有無線離子夾，不符航空安全規定，在仁川國際機場被安檢人員帶進小房間檢查並沒收，損失高達515澳幣，折合新台幣1萬0800元，讓她當場情緒崩潰；根據規定，不可拆卸鋰電池的產品，依國際航空規範均屬限制物，日本、南韓等多地機場皆嚴格執行，提醒旅客出國前務必確認攜帶規定。

崔恩被帶進小房間崩潰

《每日郵報》報導，崔恩（Ellie Tran）日前結束南韓首爾行程，準備搭機返回雪梨時，在仁川國際機場被安檢人員帶進「小房間」檢查，原因是她託運行李中有一支無線離子夾，不符合航空安全規定，最終被當場沒收，損失515澳幣，約新台幣1萬0800元，讓她當場情緒潰堤。

因充電式離子夾被攔截

崔恩表示，離子夾在去程時也放在托運行李內，從澳洲出境抵達南韓時，順利通過入境檢查，完全沒有被攔下，因此並未察覺任何問題，但回程仁川機場安檢人員指出，該產品內建不可拆卸鋰電池，基於飛航安全考量，禁止攜帶登機或托運此產品。事後崔恩將自身經歷分享到社群平台，希望提醒更多旅客注意相關規定。

行動電源爆炸事件層出不窮，為避免影響飛安，國際民航組織（ICAO）及國際航空運輸協會（IATA）都明訂鋰電池的飛航安全規定，若無線離子夾的加熱裝置與電池無法分離，在托運行李的貨艙中可能過熱並引發起火風險，因此被列為限制物品，只有具備飛航安全模式或電池可拆卸的無線離子夾，才能合法攜帶登機或托運；一般有線離子夾則不受限制。

國人愛去的日本規定嚴格

國人常去的日本也有相關規定，曾有不少旅客攜帶或在當地購買鋰電池式離子夾，不符合規定，遭當場丟棄，依《日本國土交通省》公告，考量鋰電池可能引發起火或爆炸的安全疑慮，除行動電源、各類電池與打火機外，採用無線充電設計的電捲棒，同樣被列入禁止放入托運行李的物品清單，建議出國時最好優先選擇插電式或電池可拆卸式的產品，以避免因規定不符而遭沒收。

