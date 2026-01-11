妹子高潮後好羞恥「擔心男友不喜歡」網一片共鳴

近日有一名女網友發文詢問，在高潮過後都會有種羞恥感，讓她困擾該如何調適。（示意圖／Unsplash）





情侶間不只要幸福也要「性福」，不過近日有一名女網友發文詢問，在高潮過後都會有種羞恥感，讓她困擾該如何調適，意外掀起不少女孩們的共鳴，並分享類似的經驗和心情。

原PO在《Dcard》表示，以前和男友恩愛時覺得雙方都舒服就好，最近買玩具嘗試後發現新世界，全身抖動無法控制，「這樣就算高潮嗎？過了幾秒又會繼續想要那種感覺，不要停」。

原PO也坦言，自己沒辦法控制的表情和身體反應，讓她覺得很羞恥，並詢問網友如何改善這樣的心情，「因為顧慮在那就沒辦法很盡興，我很愛男友，但又擔心他不喜歡這樣的我」。

一票人有同感

貼文一出掀起討論，一票女孩笑說「不會他會很愛」、「你整個壞掉他最愛」、「如果男友不介意你玩玩具，我覺得不用擔心欸，他一定會喜歡」、「我不知道你男友，但我男友很愛」、「不用覺得不好意思，女人只懂得自己興奮位置，因為跟男生愛愛過，發現自己玩玩具反而更自在舒服，玩具比起跟男人愛愛舒服多了」。

也有網友深有同感：「我也是會擔心耶，我平常個性是比較拘謹，我蠻容易高潮，但個性關係又放不開，幾乎都是把臉遮住閉眼睛，蠻怕我一放開會嚇到男友」。另外有女孩分享自己的心情：「大家高潮完後會不會有那種噁心感，我自己用玩具會耶，就會想要馬上抽離，這個情緒很短暫，但就不會想馬上第二次，一定要抽離休息一下」，馬上就有人回應「我會！心理跟生理都是！完全不知道什麼原因」、「我也會，我覺得是某種聖人模式」。

女網友分享類似經驗

其實過去就有其他女網友PO文，自己紓解結束後，都會覺得好羞恥，不過通常在一小時內就會拋諸腦後。然而與男朋友發生第一次親密關係後，即使事情已經過去3、4天左右，只要她一讓腦袋放空，就會湧現強烈的「噁心感」，且是對自己的噁心。她形容自己覺得「好放蕩」，甚至因此不太想與男友見面互動，讓她痛苦不已。

網友則留言建議：「放開一點，正常的親密關係，還能加深彼此的感情」、「又不是出軌還是外遇厭惡自己，沒事別壓力那麼大」、「我以前也會這樣，甚至覺得很佩服有些男生女生，可以做完那檔事後去上班」、「我以前也會，覺得是因為亞洲傳統保守文化影響，可以看看一些教育性質美劇，會有幫助」。

