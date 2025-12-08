妹子點「熱狗蛋」超衝擊！掀北漂族點頭嘆：不可思議

生活中心／王靖慈報導

台灣早餐店南北差異近日引發討論，一名南部網友北漂後發現自己習以為常的「熱狗蛋」，在台北竟然變成「三條熱狗＋一顆荷包蛋」分開上桌，讓她非常傻眼，貼文曝光後，迅速引發南部網友們共鳴。





妹子北漂點「熱狗蛋」嚇到愣住！掀一票南部人點頭狂嘆：不可思議

原PO貼出自己點的「熱狗蛋」。（圖／翻攝Threads）

一名網友2日在社群平台Threads分享一張「熱狗蛋」照片，畫面中熱狗被蛋液包住，並煎至金黃，還淋上大量番茄醬，看起來相當誘人，原PO表示，自己從小到大早餐店的「熱狗蛋」就是這種做法，但自從北上工作後，點了熱狗蛋卻只得到「3條熱狗與一顆荷包蛋」，跟心中想的完全不同款。因此發出自己心中的熱狗蛋，並興奮大喊：「有人懂這才是真正的熱狗蛋嗎！」。

對於南北方早餐店「熱狗蛋」的差異，網友們感到不可思議，紛紛在留言區表達驚訝，甚至有網友直接貼出自己點的熱狗蛋照片。（圖／翻攝民眾Threads）

貼文一出後，直至現在已破19萬次瀏覽，大批南部網友點頭表示：「熱狗蛋就是熱狗蛋，拜託…不要幫它取別的名字…什麼熱狗卷蛋、熱狗滾蛋、熱狗淋蛋」、「這才是熱狗蛋，不是熱狗＋蛋」、「不要說什麼這是南部特有的品項，誰點餐會一起講，我要起司蛋餅紅茶？」、「基本上高雄早餐店的熱狗蛋都張這樣，一開始聽到有些地區沒這種熱狗蛋的做法，覺得有點不可思議」、「來台北最不習慣的還是早餐店沒有熱狗蛋這件事，後來我老公直接請認識的早餐店老闆娘幫我做，還是雙蛋版本的，我好幸福」。甚至有網友對北部其他食物「加蛋」作法也不解，表示：「蘿蔔糕蛋在台北也是蘿蔔糕加荷包蛋。後來我都要說蘿蔔糕泡蛋，或蘿蔔糕沾蛋」，也有網友表示這跟南北差異無關純粹是「個人口味」，並稱自己就是要分開的人。









