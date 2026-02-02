妹子「年終1600元」嘆有人更慘嗎？一票搖頭：已經贏過台灣八成了

生活中心／黃依婷報導

網友抱怨，已經工作2年的她今年只領到年終獎金「1600元」。（示意圖／資料照）

年底上班族在忙碌中帶著希望，每天倒數發放日，心裡悄悄描繪年終獎金到手的模樣。不過就有一名網友抱怨，已經工作2年的她今年領到年終獎金「1600元」，讓她不禁開始抱怨「有人比我更慘嗎？」。不過貼文曝光後，卻引來大批網友逆風留言。

一名網友發文詢問，「有人比我更慘嗎？」，她透露，自己在該公司已經任職2年，不過今年只領到年終獎金1600元，老闆今年甚至還在七期買房子又換車，她細數公司去年營業額破億，但卻還要求她除夕當天留下來加班，讓她無奈直呼「我是什麼很賤的人嗎？」。

貼文被轉發到PTT八卦板，不過轉貼人卻有不同看法，他好奇詢問「年終獎金1600元是不是已經屌打一堆人了？」，畢竟多的是沒有年終獎金的，他也相當好奇1600元的年終獎金在業界大概算PR多少？「在台灣是什麼level勒？」。

貼文曝光，引來網友留言，「不錯了，台灣八成沒有」、「有就不錯了，又不是一定要發」、「你已經贏過台灣八成了」、「台灣除了科技業金融業都這樣」、「大贏傳產跟中小企業，有的連尾牙都沒有」、「我們三節獎金發50元全家商品卡」、「這是在炫耀嗎？」；不過也有人不解，「1600不如不給」、「1600乾脆退回去」、「這比我福利金發的還少」、「老闆晚上喝的酒都不止1600」。

