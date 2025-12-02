妹子ATM存錢少1千塊！監視器看不清 自保1招工程師也點頭

不少民眾會利用ATM存提錢，然而近日有一名妹子抱怨，她存錢時螢幕顯示少了1千元，馬上按取消交易也沒辦法解決問題。後來她聯絡銀行表示要看監視器，但上面影像也非常模糊，看不出當下她存了多錢。她又氣又無奈，問對方以後是不是要用手機錄影，該名工程師相當認同，並強調，「有證據的話，銀行也可以幫忙你」。

原PO在Dcard發文指出，自己擔心ATM吃錢，所以都有養成在機器前點鈔的習慣。她也曝光自己數鈔4步驟，「用銀行的點錢手法、唸出數字增加記憶、讓監視器拍到我的口型、點完之後我會用手比出我點完的數字」。

因此她強調，可以確定自己每次使用ATM數字沒問題，但近期存錢就硬生生少了1千塊，雖然馬上按取消交易，但出來的錢還是少了1千塊。該名妹子指出，馬上回報銀行後，對方說之後會聯絡她，但自己也沒接到通知，過了幾天再度詢問，銀行表示「當天金額確認無誤，無溢鈔」，妹子要求看當天監視器。

然而到看監視器當下，工程師拿出電腦播出監視畫面，她稱可以看到兩個影像，分別為照臉跟照放錢口（含手數錢的位置），但畫面有夠糊、有夠卡頓，根本看不出來數了多少錢。

妹子忍不住詢問工程師，那請問以後要怎麼自保，是不是要自己手機錄影？工程師也回答，「這樣比較好，有證據的話銀行也可以幫忙你」。她最後以自身經歷宣導，自己1千元事小，希望大家可以錄影每一次存錢、領錢，沒問題再刪掉。

