妹子ATM存錢少1000元！調監視器救不回 「1招自保」工程師點頭了

生活中心／朱祖儀報導

ATM存錢、領錢很方便。（示意圖／資料照）

不少人沒時間跑銀行，會習慣用ATM存錢。但一名網友表示，自己日前在ATM存錢，把鈔票放進機器後卻少了1000元，隨即按取消交易也沒用。事後她聯絡銀行，監視器卻無法證明她的鈔票有少，因此提醒大家務必要錄影自保，銀行工程師也認同表示，「有證據的話，銀行也可以幫忙你。」

原PO在Dcard發文表示，之前看過ATM吃錢的案例，因此她每次都習慣在機器前點鈔，還會唸出數字增加記憶，讓監視器可以看到她的口型，點完之後也會用手比出金額。不過日前去存錢，機台顯示卻少了1000元，她急忙按下取消交易，退出來的錢還是少了1000元。

原PO當下回報銀行，遲遲沒有得到回應，過幾天又去追問，對方卻說「當天金額確認無誤，無溢鈔」，於是她要求看監視器。事後她到銀行查看，工程師提供的監視器畫面卻非常模糊，根本看不出來她數了多少金額，「原來我以前都白數的。」

原PO之前都會在機台前數鈔票。（示意圖／資料照）

原PO好奇問工程師，「那請問我以後要怎麼自保？」對方當場語塞，僅反覆表示「機器沒有問題」，於是她好奇，是不是使用ATM時都要用手機錄影，對方則給出肯定答案，「這樣比較好，有證據的話銀行也可以幫忙你。」雖然感到無奈，但原PO也提醒大家說，存錢領錢時最好都要拍下來，確認沒有問題再刪除，以免又出現狀況。

文章曝光掀起討論，網友紛紛表示，「好誇張，謝謝提醒」、「現在連領錢都要錄影自保了」、「好可怕喔，這樣以後哪敢在ATM存錢呀，太不放心了」、「去金管會申訴！監視器是銀行端要改善的吧？」還有郵局ATM相關人員表示，「老實說，機器多鈔票也是很麻煩的，要抓帳，每一次碰鈔票都是三個人互相監視，金管會管很嚴，不是多鈔票就可以放進口袋的。」

