妹將補選立委？陳亭妃急澄清：怕她變吸票機

▲民進黨立委陳亭妃將出戰台南市長，其妹妹、4連霸市議員陳怡珍（圖）震撼宣布不競選連任。（圖／資料照片）

[NOWnews今日新聞] 民進黨立委陳亭妃將出戰台南市長，其妹妹、4連霸市議員陳怡珍震撼宣布不競選連任，將以大局為重，轉而投入陳亭妃的輔選工作，姊妹倆共同為台南的未來打拚。針對媒體人謝寒冰質疑陳怡珍可能補選立委，陳亭妃今（11）日受訪僅表示，保證妹妹不會進市府，但至於補選立委，還沒想到那麼遠，現階段目標以過市長這關為重。

陳亭妃今上《新聞放鞭炮》專訪被問及，妹妹是否會進她市府小內閣，甚至做副市長？陳亭妃立即連忙保證：不會、不會，一定不會。

至於外界解讀陳怡珍可能是要去補選立委？陳亭妃回應表示，目前還沒有想那麼遠，一定要先把市長這一局過關，才會去想後面的規劃。陳怡珍決定不選，其實滿掙扎的，因為經過16年擔任市議員的過程，陳怡珍也是每天早上去送車，沒改變，和里長之間的關係也很密切、黏著度很高，所以和里長報告時，陳怡珍也掉了眼淚。

不過，陳亭妃接著提到，陳怡珍擔任議員16年，即使這次很掙扎，她們2人也是在登記的最後2天才討論出來。由於目前4位台南市議員中，有3位挺綠委林俊憲、1位挺王定宇，民調一直都是第一名陳怡珍若是再下去選，就要競爭了。

陳亭妃說，如果陳怡珍下去選，市長和議員會相對拉抬，擔心陳怡珍變成吸票機，影響到另外3位的選情，也因此姊妹倆希望不要造成過多的黨內競爭。

至於陳怡珍可能會補選立委？陳亭妃說，自己要先當選，才會有立委席次空出來，陳怡珍還沒想到那麼遠，後續就看局勢變化。

而外界關心陳亭妃和林俊憲的關係變化，陳亭妃直言：「沒有問題啊，都是國民黨在見縫插針。」

