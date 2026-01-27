妻乳房疑似長惡性腫塊！百萬YTR證實曝「最新病況」：已做好心理準備

記者蔡維歆／台北報導

YouTuber「異色檔案」DK在26日透露老婆進行乳房攝影，沒想到檢查結束後短短約2小時，便接到醫院來電要求盡快回診、安排進一步超音波檢查，讓夫妻倆當下心裡已有不太好的預感，不過DK也表示：「已做好心理準備！」。

DK在影片中說明，後續檢查報告指出，老婆Di掃乳房內出現一顆約1公分乘以0.5公分的疑似腫塊，判定等級為4C，屬於高度懷疑惡性的分類，惡性機率介於50%到95%之間。DK坦言當下並非情緒潰堤，而是一種「心裡有底」的冷靜狀態，清楚知道接下來勢必得面對一連串醫療與檢查流程。

DK和老婆已結婚8年。（圖／翻攝自IG)

儘管報告結果不樂觀，DK也強調目前仍未能百分之百確認腫塊性質，關鍵仍在於後續的切片檢查，院方已迅速安排在兩天後進行超音波切片，以釐清是否為惡性腫瘤。他直言：「現在還不是說一定是，但一定要做切片這個動作。」院方也火速安排進行超音波切片，DK坦言目前的心情很平靜，就是好好去面對。

