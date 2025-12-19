妻介紹正妹閨密跟老公學潛水…兩人從海裡游到床上去！肉體糾纏一整年

記者陳弘逸／高雄報導

人妻介紹房仲閨蜜到丈夫潛水店學潛水，未料，兩人卻偷情長達一整年。（示意圖／PIXABAY）

高雄人妻小美（化名）因從事房仲的閨蜜小花（化名）生活壓力大，便介紹她到丈夫小帥（化名）經營的潛水店潛水紓壓，未料，兩人因此發展出肉體關係，性愛足跡從環島、潛店大廳、自家天臺到KTV包廂，還異想天開想組建三人家庭；小美發現遭閨蜜背叛，關係還持續一年，憤而提告，法院判小花應賠償50萬元精神慰撫金，可上訴。

判決指出，女子小美（化名）2022年跟男子小帥（化名）結婚，因從事房仲的閨蜜小花（化名）生活壓力大、長期不悅，便介紹她到丈夫潛水店學潛水，未料，多次接觸後，發展出不正當關係。

小美發現，小花跟丈夫夜潛時，在水中十指緊扣牽，結束後，2人還在客房內發肉體關係，完事還一同前往藥局購買事後避孕藥；社群還用「即焚模式」進行私密對話，刻意隱匿關係。

兩人甚至邀約環島旅行，小帥還在行程前購買情趣内衣、按摩棒，每天一起過夜，連續發生多次性行為，甚至還在潛店大廳發生性行為，誇張行徑，就連到海外潛水依舊持續，甚至在住處天台、KTV包廂激戰，婚外情都沒終止，親密往來長達一年，嚴重侵害配偶權，憤而提告求償100萬。

小花主張，並非她主動發展男女關係，首次出軌是酒精催化下發生，坦承跟小帥發生性行為，但否認有故意或過失，都是酒醉無意識狀態，並非主動，也非真有意要發生，還說發生後非常懊悔，也想終止此段男女關係，但無法控制男方甜言蜜語產生依賴與信任，才會持續。

小花還說，小帥曾向她透露有機會三人一起組建家庭，才被天馬行空般承諾說服，心中實在非常不願影響小美婚姻，經歷此事也深受打擊，現階段工作收入不穩，難負擔巨額賠款抗辯。

綜合相關證據，法官認為，小花行為破壞小美婚姻共同生活圓滿、安全及幸福，審酌雙方學歷、身分、資力與加害程度，判決小花應賠償50萬元精神慰撫金，可上訴。

