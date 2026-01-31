妻傳訊女同事「只能跟我XX」 尪心碎怒告

一名男子發現結婚4年多的老婆在外找的「小王」是女生。（示意圖／翻攝自Pexels）





台南一名計程車司機阿志（化名）與妻子小琪（化名）結婚4年多，近期卻發現妻子與女同事花花（化名）有鹹濕對話，讓他身心受到嚴重打擊，崩潰和小琪提離婚，並向法院提告花花，請求精神賠償80萬元。台南地方法院日前判決，花花侵害阿志配偶權情節成立，判花花應賠償15萬元。

結婚多年驚覺老婆是「女同」

根據判決書指出，蔡男於2020年10月與小琪結婚，阿志表示，2024年11月間無意間查看小琪手機，發現她與花花間多段鹹濕對話，並當面質問小琪與花花，兩人均向阿志坦承交往，蔡男指出，知悉兩人婚外情後，身心受到衝擊，婚姻無法繼續，遂向法院提告花花，最終阿志與小琪也在2025年2月離婚。

花花則辯稱，她與小琪同為女同事，兩人僅維持工作關係。她指出，小琪曾在2024年5月左右提及，自己與阿志已在討論離婚事宜，因此兩人在聊天過程中才逐漸出現曖昧言語，但並未有實際交往或性行為。花花強調，蔡男與小琪的婚姻早已出現裂痕，離婚結果並非由她造成，請求法院駁回蔡男訴求。

老婆與「小王」鹹濕對話證據確鑿

法院審理後指出，聊天內容中包括小琪稱：「滿腦子都是跟你愛愛的畫面，好想抱你好想親妳」，花花回應「起床就想成這樣」，小琪也曾提到「你只能跟我愛愛」，這些對話明顯表達愛慕與親密的期望，已逾越一般朋友的交往範圍。法院認定，花花明知小琪已婚，仍與其進行曖昧互動，構成侵害阿志的配偶權且情節重大。

考量雙方經濟能力與社會身分地位，法院判決花花須賠償阿志新台幣15萬元精神慰撫金，判決可上訴。台南地方法院法官表示，婚姻關係中配偶應互守誠實義務，任何第三方明知對方有配偶仍發展不當情感，都可能構成對配偶權的侵害，阿志依民法規定請求精神慰撫金判決成立。

