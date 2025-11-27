妻受困宏福苑23樓 他遠端指揮 靠1招成功救人

香港宏福苑社區昨（26）日下午發生大火，8棟高樓中7棟全面燃燒，至今已造成44人死亡、62人受傷、279人失聯，火災發生時，一名婦人受困於其中一棟宏昌閣23樓，她遵照丈夫李男的指示以濕毛巾掩住口鼻、遠離火源、不亂逃竄等，最後成功被消防人員救出，不過我內政部消防署曾表示，濕毛巾無法阻擋致命的一氧化碳和有毒氣體，遇到火災別浪費時間找濕毛巾，避免延誤逃生機會。

據《香港01》報導，一名李姓男子住在宏昌閣23樓，昨天火災發生時他人在外面，接到家中妻子來電告知失火，但等他趕回大樓時，火勢已全面燃燒，只能在外頭與妻子透過電話聯繫，相當緊張。

廣告 廣告

李男指出，當時妻子曾一度逃命，但因為樓下火勢實在太大，最後只能退回家裡，他急忙要太太準備濕毛巾掩住口鼻、遠離火源，只要看到門窗有冒火光都不要靠近，最後成功在家裡等到消防人員，被救出後已送到醫院治療，今日清晨聽說火勢已被控制下來了，他才會回到房子外面確認狀況。

不過我內政部消防署曾提醒，遇到火災時千萬別浪費時間尋找濕毛巾摀口鼻，因為濕毛巾無法阻擋濃煙中致命的一氧化碳和有毒氣體，過往以為用濕毛巾掩住口鼻可幫助逃生的觀念是錯的，建議民眾不幸遇到火災時，不要浪費寶貴的逃生時間找濕毛巾。

更多中時新聞網報導

學名藥使用率低 學者：推差額負擔

曾莞婷找回自己挺過2年低潮

保健》不歧視助篩檢 無懼愛滋捷運上路